Sie ist die erste Rapperin überhaupt, die es in den Kreis der Nominierten für den Basler Pop-Preis geschafft hat. Jennifer Perez, bekannter unter ihrem Künstlernamen La Nefera. Vor 30 Jahren in der Dominikanischen Republik geboren, hat sie in den vergangenen Jahren eine gehörige Portion Latin-Flavour in die Basler Musikszene eingebracht. An der quirligen, energiereichen Rapperin, deren Reime uns tatsächlich spanisch vorkommen, kam man in jüngerer Zeit nicht vorbei; sei es als Mitglied der Crew Vybezbilder oder als Frontfrau von Brass-Hop-Formationen wie mit dem Kaotik Trio oder der Band mit dem denkwürdigen Namen Error 404: Band Not Found, deren Album noch in diesem Monat erscheinen wird. 2016 veröffentlichte La Nefera ihre erste Soloplatte, seither tritt sie in immer wieder neuen Konstellationen in Erscheinung, zuletzt etwa beim Basel-Ramallah-Austauschprojekt in der Kaserne.