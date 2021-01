Ladäärne-Monolith auf dem Münsterplatz als Höhepunkt des fasnächtlichen Stadtspaziergangs

Vom 17. Februar bis 5. März werden an mehreren Standorten in der Stadt Stationen aufgestellt sein, an denen verschiedene Facetten eines typischen Cliquenjahres zu sehen und zu erleben sind, heisst es in der Medienmitteilung des Fasnachts-Comités von gestern Donnerstag.

Die Details zum Spaziergang wird das Comité Anfang Februar auf der Webseite aufschalten. Ein Höhepunkt wird auf jeden Fall der Ladäärne-Monolith auf dem Münsterplatz sein, bei dem es sich um ein Gemeinschaftswerk der Basler Fasnachtscliquen handelts. Der Ladäärne-Monolith soll fasnächtliche Stimmung in die Stadt bringen.

Die Laternenwürfel, die aus alten Laternenseiten bestehen, werden abends ausgeleuchtet und stehen symbolisch für den Erhalt der Fasnachtstradition, heisst es in der Mitteilung des Comités, die zudem den AUfruf beinhaltet, Laternenseiten auf den Münsterplatz zu bringen.