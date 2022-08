Ladendiebstahl Mann wird nach Drohung mit einer Waffe festgenommen In Basel hat die Kantonspolizei einen Mann verhaftet, der mutmasslich zuvor nach einem Ladendiebstahl zwei Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht hatte.

Am Donnerstag, 25. August 2022, kurz nach 19.30 Uhr hat die Kantonspolizei Basel-Stadt in der Hünigerstrasse einen 41-jährigen Mann im Auftrag der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt festgenommen. Der Mann wird verdächtigt, am Vormittag nach einem Ladendiebstahl zwei Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht zu haben.

Festnahme nach Drohung mit Waffe. Natnan Srisuwan / Moment RF

Den ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft zufolge hatte der Mann kurz nach 11.30 Uhr in einem Laden an der Inselstrasse einen Diebstahl begangen. Zwei Mitarbeiter hatten dies beobachtet und wollten ihn stellen. Daraufhin bedrohte der Täter die Beiden mit einer Waffe und konnte fliehen.

Der mutmassliche Täter – ein venezolanischer Staatsbürger – konnte identifiziert werden. Während der Festnahme am Abend leistete er heftige Gegenwehr und machte Anstalten, eine Stichwaffe zu ziehen, worauf es zu einem Taser-Einsatz kam. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt betreute ihn vor Ort. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sind gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. (cwu)