Kleinhüningen als Spezialfall

Die Elektrobusse werden im Normalfall geladen, wenn sie im Depot stehen. Im Moment passiert dies in der Messehalle 3 und auf dem Klybeckareal. In Zukunft werden diese Provisorien aber durch das Busdepot Rank ersetzt. Bei längeren Linien, wie zum Beispiel bei den Linien 36 und 50, ist es aber nötig, das die Akkus auch dann geladen werden können, während die Fahrzeuge im Einsatz stehen. Deshalb stehen an den Endhaltestellen dieser Linien Schnellladestationen.

Eine Ladestation für die E-Busse. Bild: Andri Mahler

Viel Zeit bleibt nicht fürs Stromtanken. Bei der neuen Ladestation in Kleinhüningen stehen die Busse im Schnitt zwischen 12 und 14 Minuten. Dies reicht aber laut BVB aus, damit der Akku wieder für die nächste, rund 105 Minuten dauernde Runde der Linie 36 reicht.

Falls ein Bus wegen eines Staus oder aus anderen Gründen nicht so lange an der Schnellladestation stehen und laden kann, oder gar nicht zum Aufladen kommt, reicht die Akkukapazität trotzdem für eine weitere Runde des Kurses 36. Ein voller Akku reicht für bis zu drei Runden auf der Linie 36.

Neben Kleinhüningen steht auch am Euro-Airport eine Schnellladestation. Falls sich herausstellen sollte, dass das nicht ausreicht, haben die BVB weitere Optionen im Blick. «Es sind noch drei weitere Standorte im Gespräch. Es kann aber sein, dass wir für diese keinen Bedarf haben», sagt Daniel Schütz, der bei den BVB das Projekt Bussystem 2027 leitet. Die Weiterentwicklung der Batterien, die längere Reichweiten der Busse ermöglichen, verringert den Bedarf an Schnellladestationen.

Hoher Stromverbrauch

Gebaut hat die Ladestation am Hochbergerplatz die IWB in Zusammenarbeit mit dem Basler Tiefbauamt. Die ganze Anlage verbraucht pro Tag in etwa so viel Strom wie ein Einfamilienhaus in einem Jahr. Dies erzeugt auch viel Abwärme, die über eine komplexes Lüftungssystem abgeführt wird.

Unter der Haltestelle steht die Stromversorgung der Ladestation. Bild: Andri Mahler

Auf dem BVB-Netz sind derzeit 27 E-Busse unterwegs. Bis zum Zieldatum 2027 werden es über 120 sein. Ursprünglich wollten die BVB bereits in den kommenden Tagen die ersten Busse in Kleinhüningen aufgeladen, doch es kam zu Verzögerungen bei der Lieferung der Fahrzeuge. Die Ladestation am Hochbergerplatz geht nun im Spätsommer in Betrieb. Laut BVB ist man im Zeitplan für die Elektrifizierung bis 2027.