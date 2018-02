Die bisherige Frühreinigung in der Innenstadt wird ab sofort in die Tagesreinigung integriert, wie das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt am Montag mitteilte. Ein Personalabbau sei mit der Umstellung nicht vorgesehen.

Jene 15 bis 20 Mitarbeitenden, die bislang ab 4 Uhr im Einsatz standen, würden neu nach 7 Uhr nach Bedarf eingesetzt, hiess es bei der Stadtreinigung. Das Ziel, die Stadt bis 9 Uhr gereinigt zu haben, bleibe bestehen. Eingespart werde durch die Umstellung die Frühschichtzulage; Zahlen dazu waren nicht greifbar.