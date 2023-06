Lange Erlen Neues Wolfsgehege: Jungtiere sind reserviert und Bauarbeiten kommen in Gang, noch fehlen 300'000 Franken Die Bauarbeiten am ersten Teil des Wolfsgeheges im Tierpark Lange Erlen haben gestartet, noch ist jedoch die Finanzierung nicht gesichert. Bei den Wisenten und den Füchsen vermeldet der Tierpark derweil Nachwuchs.

Zurzeit wird die Sumpflandschaft gebaut. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Es ist eines der grössten Projekte, die der Tierpark Lange Erlen in den vergangenen Jahren in Angriff genommen hat: Bis im Frühjahr 2024 sollen die ersten Wölfe einziehen. Auf 4000 Quadratmetern entsteht eine Auenlandschaft mit integrierter Wolfsanlage – rund 2,2 Millionen Franken wird sie kosten. Im März begannen die Arbeiten, die Fahr- und Besucherwege sind mittlerweile bereits fertiggestellt. Das zeigt ein Augenschein auf der Baustelle im Rahmen einer Medienkonferenz.

Im März 2023 wurde, nach längerer Wartezeit, die Baubewilligung für die erste Etappe erteilt. Schon bis Ende Jahr sollen rund 2000 Quadratmeter Gehegefläche fertig gestellt sein. Im Frühjahr 2024 könnten dann die ersten Tiere einziehen. Mittlerweile sei man einen Schritt weiter, was die Beschaffung der Tiere angehe, sagte Carlos Methner, Präsident des Erlen-Vereins, am Montag: «Wir haben drei Jungtiere aus dem Wildnispark Langenberg bei Zürich reserviert.» Der Erlen-Verein ist Träger des Tierparks.

Der männliche Nachwuchs werde zur Zeit des Einzugs in den Tierpark Lange Erlen elf Monate alt sein. Mit der Wahl entspreche man dem natürlichen Verhalten der männlichen Wölfe, die in der Regel im Rudel ein neues Territorium erobern würden, sagte Tierparkleiter Bruno Ris.

Apéro im Wolfsfelsen?

«Wir haben grosse Pläne mit dem Wolfsgehege», sagte Methner. Unter anderem soll in einem zweiten Bauschritt ein Wolfsfelsen samt Blick auf die Wolfskammern entstehen. Darin will man laut Methner auch Räumlichkeiten für Apéros oder Ähnliches anbieten. Und: Wie schnell diese Pläne realisiert werden können, liege in erster Linie am Budget. Dieses sei bereits für den ersten Projektschritt ausgereizt worden: Noch fehlten 300'000 Franken, mahnte Methner. «Doch wir sind zuversichtlich.»

Mit den neuen Bewohnern holt der Tierpark nicht nur einen Publikumsmagneten, sondern auch ein anspruchsvolles Tier in den Park: Dem Bewegungsdrang des Wolfes komme man durch das 500 Meter lange Gehege entgegen. Damit sei es das längste der Einrichtung. Insbesondere die Arbeiten am Zaun seien damit sehr zeitintensiv, sagt Methner: «Da ist viel Handarbeit mit dabei.» Trotz dem Einhalten diverser Tierschutzrichtlinien rechnet der Präsident des Erlen-Vereins mit Kritik. «Aber gegen die sind wir gewappnet.»

Auch sicherheitstechnisch müssen für den Zuzüger diverse Vorkehrungen getroffen werden. Das Gehege wird komplett mit Elektrozaun und Untergrabungsschutz versehen werden. Zudem werde gewährleistet, dass das Gehege unterhalten werde könne, ohne dass die Mitarbeitenden zu nah in Kontakt mit den Tieren kämen, sagt Ris.

Wölfe kriegen einen «Wolfstunnel»

Die neue Wegführung bemühe sich zudem darum, Spannung zu erzeugen: Unter dem Besucherweg, der das Gehege in zwei Teile trennt, verläuft ein Tunnel. Der Wolfstunnel, wie ihn Methner bezeichnet, ermögliche den Wölfen, vom einen Gehege ins andere zu wechseln. Zudem können die Parkbesucher damit die Vierbeiner näher erleben. Auch der ursprüngliche Erlenparkweg wird neu bespielt: Früher ein externer Zufahrtsweg, wird er zukünftig ins Besucherwegnetz integriert.

Auf dem Areal wird zurzeit die Sumpflandschaft erstellt, allerdings nicht für die Wölfe: Man simuliere damit das Überschwemmungsgebiet, das sich früher an dieser Stelle befand, sagt Ris. «In einem Wolfsgehege können wir viel Natur zeigen.» Ein Pflanzenfresser hingegen würde die Anlage wohl rasch kahl fressen. Mit der Platzierung bei den Wölfen erhoffe man sich, dass sich diverse wasseraffine Populationen ansiedeln werden.

Erstmals wurden im Tierpark gleichzeitig zwei Wisente geboren. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Letztes Luchsweibchen verstorben

Neuzugänge kann der Tierpark Lange Erlen auch bei den Jungtieren im Park vermelden: fünf Fuchswelpen sowie junge Gämsen und Zwergziegen seien dazu gestossen. Mitte Mai wurden zudem zwei Bisentkälber, Barinya und Baran, geboren. «Erstmals gleichzeitig», meint Ris. Die dreijährige Wisentdame Bajara wurde im Rahmen des europäischen Erhaltungszuchtprogramms Wisent nach Baden-Württemberg abgegeben.

Vom Luchsweibchen Selina habe man sich aus Altersgründen verabschieden müssen – noch diesen Sommer werde laut Ris ein neues Luchs-Paar einziehen.