Laufevent «Jede Sekunde zählt» – die Basler Innenstadt gehörte dem Stadtlauf Der Stadtlauf lockte am Samstagabend laufbegeisterte Familien und Ambitionierte in die Innenstadt. Die Läufer bewegten sich ungehindert durch die Freie Strasse – die diversen Baustellen wurden in den vergangenen Tagen wettkampffest gemacht.

Fünf Minuten brauchen Durchschnittsläufer für die Strecke, besonders Fitte schaffen es in drei – aber den wenigsten geht es um die Bestzeit. Jan Kunz

Im Weihnachtsmannkostüm die Freie Strasse runter, mit den Arbeitskollegen statt zum Lunch ins Lauftraining und die Herzanhänger der Krebsliga in die Instagram-Story – der Basler Stadtlauf wird in den sozialen Medien bereits im Vorfeld des Grossanlasses zum Kult. Auch auf dem Münsterplatz liegt vor dem Sammelstart um viertel vor fünf Euphorie in der Luft. Erwachsene Teilnehmer dribbeln sich warm, während sich die Jüngsten ein spielerisches «Fangis» gönnen. Fürs Gotti wird für ein Selfie mit der Startnummer posiert – kurz darauf gilt es für die rund 500 Teilnehmenden des Familienlaufs ernst.

Gedrängt bewegen sie sich in Richtung Marktplatz – entgegen der Befürchtungen diverser Laufenden, die Baustellen könnten den Lauf behindern, wird es nicht allzu eng. Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement und die IWB kündigten bereits am Freitag an, die Einkaufsstrasse für den Stadtlauf zu räumen.

Dies soll auch während dem Weihnachtsmarkt so bleiben. «Einzig an der Fernwärmeleitung zwischen Rüdengasse und Marktplatz sowie am Plattenbelag in der Streitgasse wird zeitweise weitergearbeitet, um eine Verzögerung der Bauarbeiten zu vermeiden», schreiben die Verantwortlichen.

Für diese aus Bern angereiste Athletengruppe zählt jede Sekunde Tanja Opiasa-Bangerter

Angefeuert durch die Zuschauenden bewegen sich Familien und Schulklassen in Richtung Zielgerade. «Wär nid gumpt», schreit einer. «Dä isch kei Basler!», keucht ein Familienvater, der seinen Sohn zum Durchhalten anspornt. Im Ziel fallen sich beide in die Arme. Der Junge streckt dem Vater glücklich seine Schokoladen-Medaille entgegen.

«Die Kleinen sind stolz, wenn wir sie mpfangen», sagt ein Junior der Old Boys, die Medaillen und Wasserflaschen verteilen. Fünf Minuten brauchen Durchschnittsläufer, Fitte schaffen es in drei – aber den wenigsten geht es um die Bestzeit.

Dabei sein ist alles – Bestzeit ist sekundär

«Die Zeit ist nicht wichtig», meint Rudi Rhyser zu seiner Enkelin. «Ich will schon gewinnen», räumt Schüler Louis Dreyfuss, der sich mit drei Minuten und 29 Sekunden zu den Schnelleren zählen darf, ein. «Am Schluss hatte ich Seitenstechen», meint die achtjährige Anna und beisst hungrig in einen Hot Dog.

«Die Kinder gingen ab wie Raketen», sagt Sascha Herzog, der mit seinen zwei Söhnen antrat und die Atmopshäre schätzt: «Im Dunkeln durch die beleuchtete Stadt zu rennen ist grossartig.»

Inzwischen läuft die U14 über den regennassen Asphalt, die Stimmung kippt vom ausgelassenen Event zum Wettkampf. «Die ersten drei Viertel gehen, dann wird es hart», sagt der Berner Läufer Mael, der mit einer Muskelzerrung im Ziel ankam. Für seinen Basler Kollegen Zachary ist es nicht die erste Teilnahme am Basler Stadtlauf: «Die Strecke ist herrlich.»

Stolze Schulklasse im Ziel Tanja Opiasa-Bangerter

Auch die beiden Gymnasiastinnen Natalia Ganzoni und Souhane Tounkar strahlen. Ganzoni ist seit ihrem vierten Lebensjahr beim Stadtlauf dabei, obwohl sie in der Freizeit nicht viel Sport mache, wie sie beteuert. Anders die Läuferinnen des OL-Nachwuchskaders Nordwestschweiz, für die der Stadtlauf ein wichtiges Abrufen der eigenen Kräfte sei, so Trainerin Roxana Zehtabchi.

Auch eine aus Bern angereiste Athletengruppe geniesst das Laufen im Team. «Trotz dem Funfaktor zählt jede Sekunde», sagt Trainer Samuel Geissbühler. Besonders der Schlusssprint am Münsterberg mache ihnen zu schaffen, meint Läufer Florian Münger: Der sei streng. Auch die Wettsteinbrücke habe es in sich, weiss Basler Julian Schmidlin – aber: «Wenn deine Leute dich pushen, dann tut das richtig gut.»

Das Santa-Kostüm von Radio-Basilisk-Moderator Kevin Vogel blieb zu Hause - er verzichtete wegen Muskelkater auf eine Teilnahme und moderierte stattdessen.