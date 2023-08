Basler Gastronomie Der «Rostbalken» wird zur bunten Pop-up-Welt Während einem Jahr war die Kantine des alten Postgebäudes am Basler Bahnhof SBB – besser bekannt als «Rostbalken» – verwaist. Der Ökonom Nicolas Hagenbach und der New Yorker Setdesigner Ioannis Sochorakis haben die freie Fläche nun zu einem Kunst-Gastro-Projekt umgewandelt.

Die alte Kantine im Postgebäude beim Bahnhof SBB ist kaum wiederzuerkennen. Der «rötschelige» Plättli-Boden und die Holzbalken an der Decke erinnern noch an die Zeiten, da hier schnelles Essen serviert wurde. Ansonsten haben sich der Basler Ökonom Nicolas Hagenbach und der New Yorker Setdesigner Ioannis Sochorakis kräftig ausgetobt und die rund 2000 Quadratmeter grosse Fläche im neunten Stock in eine bunte Pop-up-Welt umgewandelt.

L’Avventura, so heisst das neue Abenteuer-Projekt der beiden Kreativen, wo Kunst und Gastronomie aufeinander treffen. Sie beschreiben es als eine «immersives Erlebnis in unerwarteten (Raum-)Dimensionen». Im Inneren schmücken farbige geometrische Formen die Wände, in Blautönen bemalte und naturbelassene Pflanzen sowie Retro-Möbel sind wild strukturiert im Raum verteilt. Zu den optischen Höhepunkten zählt der Durchgang in Regenbogenfarben, der an die Panton-Passage beim Basler Unispital erinnert.

Street Food auf der Dachterrasse

Überraschende Elemente sind alte Flugzeugsessel, die zum Verweilen einladen, ein aufblasbarer, bereitbarer Rodeo-Bulle und ein gigantischer rosafarbener King Kong auf der grossen Dachterrasse. Hier erhalten Besuchende einen 180-Grad-Blick über Basel und können sich an den Street-Food-Ständen verpflegen.

Weitere Räume sind laut den Verantwortlichen in Planung und werden im Laufe des Herbsts eröffnet. Darunter auch ein Restaurant. Das Konzept dazu werde noch bekannt gegeben. Das Pop-up woll bis Ende Jahr bleiben. Für diesen Zeitraum läuft der Mietvertrag. Grund für die Beschränkung ist der geplante Rückbaupläne des «Rostbalken» von der Post und den SBB.