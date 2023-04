Super League Donnerstage liegen dem FC Basel: Er siegt erstmals in der Liga seit Anfang Monat Nach drei sieglosen Partien in der Liga gewinnt der FCB gegen Sion endlich mal wieder. Aber: Er verliert beim 2:1 im Wallis Keeper Marwin Hitz.

Die Spieler des FC Basel bejubeln den Treffer zum 2:1 Laurent Gillieron / KEYSTONE

Der FC Basel ist in seiner Ausgabe 2022/2023 ja ziemlich unberechenbar. Immer, wenn man glaubt, zu wissen was kommt, belehren die Basler einen eines Besseren. Aber zumindest auf etwas konnte man sich so ein bisschen verlassen in dieser jetzt 53 Pflichtspiele umfassenden Saison: Wenn der FCB am Donnerstagabend spielt, dann liefert er resultatmässig ab.

Das ist insofern wenig überraschend, als man die Saison auch so zusammenfassen könnte: Conference League top, Liga flop. Doch jetzt spielt der FCB für einmal in der Liga an eben so einem Donnerstagabend, der sonst der europäischen Bühne gehört.

Und der Druck, den die Basler dabei zurecht spüren, ist nicht klein. Weil die Basler zuletzt drei Mal nicht siegen konnten in der Meisterschaft. Weil die Basler am Sonntag, in diesem so wichtigen Spiel gegen Luzern, gar verloren. Und weil die Basler damit statt zu Servette auf Rang zwei aufschlossen, auf Rang 7 abrutschten.

Beim Gastspiel in Sion legt der FCB an diesem Donnerstagabend dann von Beginn an eine andere Attitüde an den Tag als am Sonntag. Dan Ndoye dribbelt sich nach zwei Minuten erstmals durch. Was beim ersten Versuch im Nichts verläuft, sollte später noch torbringend sein.

Erneut sechs Wechsel im Vergleich zum letzten Spiel

Eine Viertelstunde später bringt Andi Zeqiri sein Team dann in Führung. Per Kopf bringt er die Flanke von Andy Diouf, der den Freistoss nach einem Bua-Hands perfekt an die Fünfmetergrenze gezogen hat, im Tor unter.

Mit dieser Führung im Rücken scheinen die Basler, die erneut auf sechs Positionen umgestellt sind, alles im Griff zu haben. Zwar kommt Sion rund um die Halb-Stunden-Marke zu etwas Aufwind. So, dass Marwin Hitz ein paar mal stark reagieren muss. Aber just in dem Moment, in dem Sion langsam zu erstarken droht, erzielt Dan Ndoye das 2:0 für den FC Basel. Nach einer guten Eigenleistung erwischt er Kevin Fickentscher in der nahen Ecke.

Immer wieder diese Wackler in der Abwehr

So ansprechend die Basler phasenweise offensiv auftreten, so unsicher ist in der Summe das, was die Abwehr des FCB zeigt. Würde Sion mehr Tor-Gefahr auf den Rasen bringen, der FCB hätte wohl so richtig zittern müssen. Das 1:2 kurz vor der Pause ist am Ende nur Kosmetik, aber es zeigt die eklatanten Mängel in der Basler Defensive auf. Oft – nicht nur in diesem Spiel – wirkt der Fokus nicht zu 100 Prozent da, sind Wackler drin.

Etwas, was den FCB für einmal nicht nur national, sondern auch im internationalen Geschäft umtreibt. Man spürt, wie ein Arnau Comas fehlt, der in diesem Jahr noch kein Spiel absolvieren konnte. Oder auch ein Fabian Frei.

Gegen ein personell stark geschwächtes Sion wird die Abwehrleistung der Basler aber nicht mehr bestraft. Auch wenn Sion in den Schlussminuten noch zu der einen oder anderen Chance kommt. Aber für einen weiteren Treffer reicht es nicht. Auch nicht auf Basler Seite, obschon Zeqiri in der 77. Minute ebenfalls noch eine gute Möglichkeit verzeichnet.

Wohl muskuläre Probleme beim FCB-Keeper

So aber bleibt es bei diesem 2:1 des FCB über Sion. Es ist der erste Liga-Vollerfolg des FCB seit dem 1. April und einem 2:0-Sieg über Winterthur. Damit springen die Basler in der Tabelle zumindest einen Platz nach oben, stehen nun auf Rang 6.

Aber die Basler müssen noch weiter nach oben klettern und das anstreben, was zuletzt im Herbst gelang: Zwei Liga-Siege aneinander zu reihen. Der nächste Gegner ist am Sonntag Winterthur.

Bei all der Erleichterung ob des Sieges in Sion, gibt es für den FCB aber auch einen Wermutstropfen. Marwin Hitz muss sich zur Pause auswechseln lassen, nachdem er sich bei einer Aktion in der 35. Minute doch mehr weh getan hat, als es erst noch wirkte, als er weiter spielen konnte. Sein Ersatz Mirko Salvi zeigt jedoch eine solide Leistung, hält dem FCB in der 52. Minute die Führung fest.

Ein Ausfall Hitz’ aber wäre dennoch bitter. Er war der grosse Rückhalt in schwierigen Wochen. Erste Meldungen deuten auf muskuläre Probleme hin. Klarheit soll es dann am Freitag geben.