Leben im Quartier Erfolgsgeschichte im Garagenformat: Die beliebten Basler Quartierflohmis gehen in die nächste Runde Sie entwickeln sich zum festen Bestandteil des Basler Stadtlebens: Auch in diesem Jahr wird an den Quartierflohmärkten wieder gefeilscht, gestöbert und geplaudert – dies in mehr Quartieren als je zuvor.

In den Garagen, Hinterhöfen und Vorplätzen der Basler Quartiere (im Bild aus dem Wettstein-Quartier) wird auch 2022 wieder gestöbert und geplaudert. Immer mit dabei: ein Ballon als Erkennungszeichen für einen Verkaufsstand. zvg

Der Dame von nebenan einen schönen Vintage-Pullover abkaufen, das zwei Jahre im Keller verstaubte Hantelset endlich loswerden, sich bei einem Schwatz mit dem Nachbarn am Limonadenstand derer Kinder erfrischen – all das und noch viel mehr gehört zu den Quartierflohmärkten, an denen sich die Baslerinnen und Basler bereits seit 2016 alljährlich treffen.

Mit dem Flohmarkt im Bachletten-Quartier beginnt am Samstag die Quartierflohmi-Saison 2022. Mit dabei mit insgesamt 14 Quartieren sind so viele Flohmärkte wie noch nie. Das ist ein Indiz für die gestiegene Popularität in der Bevölkerung. Am Ursprung dieser Erfolgsgeschichte stehen Andrea Otto und Christine Renold.

Sie haben 2016 den Verein Stadtprojekt ins Leben gerufen. Mit der Hilfe von gut 100 Freiwilligen in den OKs der jeweiligen Flohmärkte stellen sie ehrenamtlich die beliebten Events auf die Beine. An die Anfänge erinnern sich die beiden genau.

Ein Teil der rund 100 Freiwilligen, die sich in den jeweiligen OKs um die Durchführung der Quartierflohmärkte kümmern. Mit dabei der Vorstand des Vereins Stadtprojekt mit Andrea Otto (sitzend, Mitte) und Christine Renold (sitzend, rechts). zvg

«Lustigerweise hatten wir beide die Idee andernorts aufgeschnappt. Christine in Genf und ich in München», erzählt Otto. Sie sei von dem fröhlichen und intimen Quartieranlass derart begeistert gewesen, dass sie fand, Basel brauche das auch. «Ich habe dann ziemlich ad hoc begonnen, das im Matthäus-Quartier, wo ich wohne, umzusetzen.» Bei den Vorbereitungen habe sie dann Christine Renold kennen gelernt, die denselben Plan im Wettstein verfolgte. Sie hätten dann beschlossen, sich zusammenzutun.

Drei Zutaten im Erfolgsrezept

Die Idee schlug ein: Aus zwei Märkten wurden im Folgejahr bereits fünf – heuer wird mit 14 ein Rekord aufgestellt. Die Innenstadt und Klybeck/Kleinhüningen kommen dieses Jahr neu dazu. «Phasenweise war das für uns überfordernd, da wir ja beide berufstätig sind», erinnert sich Renold. Sie führt ein Architekturbüro, Otto betreibt zwei Kleiderläden.

«Mittlerweile werden die Flohmis aber selbstständiger. Die Quartier-OKs sind für die jeweiligen Anlässe zuständig, ebenfalls müssen wir nicht mehr im ganzen Quartier flyern wie früher, weil die Flohmis langsam aber sicher zum Fixpunkt im Quartierleben werden», sagt Otto.

Zwischen Brettspielen, Kleidern und Deko-Artikeln wird das Quartier zur Begegnungszone. zvg

Die Initiantinnen sehen drei Gründe für den Erfolg: «Einerseits wollen wir den Quartiergeist wecken. Das können Begegnungen mit Nachbarn sein, aus denen im Idealfall Freundschaften erwachsen, aber auch der neue Blick auf die Nachbarschaft, wenn man Hinterhöfe und Garagen erkunden kann, die einem sonst verschlossen bleiben», sagt Renold. Otto ergänzt: «Ein weiterer wichtiger Aspekt ist für uns die niedere Schwelle, die es zum Mitmachen braucht. Einen Stand zu betreiben ist gratis und man kann direkt im eigenen Hinterhof oder vor der Tür verkaufen. So soll es für jede und jeden möglich sein, am Quartier-Austausch teilzuhaben.»

Der dritte Erfolgsfaktor sei, so Otto, der Geist für Nachhaltigkeit, der in der Bevölkerung immer stärker aufkomme: «Das Bewusstsein, dass man Gegenständen gegenüber Wertschätzung zeigen und sie weitergeben statt wegwerfen will, wächst – und damit auch die Begeisterung für Flohmis.»

Die Quartierflohmis eröffnen ungeahnte Einblicke – wie etwa in diesen Innenhof im Wettstein-Quartier. zvg

Ob man nun der Quartier-Architektur, des Austauschs mit den Anwohnern oder der Schnäppchenjagd wegen komme, sei letztlich zweitrangig, wie die beiden unisono erklären: «Jede und jeder kann für sich herauspicken, welcher Faktor am wichtigsten ist. Die Flohmis lassen das mit ihrer freien Form zu und geben so optimalen Raum für bereichernde Erlebnisse.»

Auftakt im Bachletten hat Symbolcharakter

Die diesjährige Saison beginnt im Bachletten-Quartier und damit just in jenem Stadtteil, der zuletzt wegen fehlender Freiwilliger im OK drei Jahre auf einen Flohmi verzichten musste. Entsprechend gross sei nun die Vorfreude, wie OK-Mitglied Stefan Camenisch erklärt: «Wir haben bisher 154 Anmeldungen erhalten und gehen davon aus, dass es spontan weitere Stände geben wird, die nicht angemeldet wurden.»

Das Santihans trumpft mit neuem Fest für die Quartierkultur auf Am Freitag, 29. April, zwischen 17 und 22 Uhr öffnen lokale Betriebe und Institutionen im St.-Johanns-Quartier ihre Türen und lassen ihre Räume von Kunst- und Kulturschaffenden bespielen. Dazu gehören Läden, Cafés, Kitas, aber auch Werkstätten. Vom Origami-Workshop in der Beiz über eine Zeichen-Performance in der Bäckerei bis hin zum Konzert beim Geigenbauer: Die Nachbarschaft des Quartiers ha-be ein buntes Programm inklusive feines Essens und leckerer Drinks auf die Beine gestellt, teilt der neue Verein Quartierkultur St. Johann mit. Er hat diese Initiative angestossen und Ideen betreut respektive begleitet. Co-Vereinspräsident Johannes Voges sagt auf Anfrage: «Wir möchten damit die Lebensqualität und den Zusammenhalt im Quartier fördern – und zeigen, was das Quartier St. Johann alles zu bieten hat.» Der Verein, so Voges, sei aus dem Bedürfnis der Anwohnerschaft entstanden, sich lokal zu vernetzen und zu engagieren sowie das Leben im Quartier mitzugestalten. «Ziel des Events für teilnehmende Betriebe und Kulturschaffende ist, neue Synergien herzustellen, Neues auszuprobieren und sich zu vernetzen.» Für Gäste bedeute es einen Perspektivenwechsel, der sie in Räumlichkeiten lockt, die sie sonst vielleicht nicht besuchen würden. «Und dass sie kulturelle Beiträge konsumieren können ohne grosse Hürden wie etwa Ticketkosten», so Voges weiter. Künftig soll Quartierkultur St. Johann jährlich jeweils im April stattfinden. (rae)

Stellvertretend für den Spirit der Flohmis, die je nach Quartier mit einem anderen Rahmenprogramm versehen werden, wartet das Bachletten bei seiner Rückkehr gross auf: So locken etwa eine Turmbesteigung in der Pauluskirche, eine Schnuppermöglichkeit in der Fusstherapie, eine Kinderwerkstatt oder Verpflegungsmöglichkeiten aus aller Welt die Besucher.

Das sind die Termine der Basler Quartierflohmärkte 2022

30. April: Bachletten, 15. Mai: Gotthelf/Iselin, 22. Mai: Breite/St.Alban, 11. Juni: Matthäus, 19. Juni: Riehen, 25. Juni: Gundeli, 13. August: St.Johann, 21. August: Innerstadt, 27. August: Neubad, 4. September: Gellert, 11. September: Klybeck/Kleinhüningen, 18. September: Rosental/Erlenmatt, 25. September: Wettstein, 23. Oktober: Hirzbrunnen.