Man könnte es ihm wahrhaftig nicht verübeln. Wenn der Lällekönig über der Eingangstüre des Lokals an der Schifflände 1 statt die Zunge rauszustrecken mal herzhaft gähnen würde. In dem Lokal, das er bewacht, herrscht nämlich gähnende Leere. Seit bald zwei Jahren ist das einstige Restaurant Lällekönig an bester Lage ungenutzt. Ende Februar 2017 wurde der Konkurs über die Beiz respektive die letzten Pächter eröffnet.

Fassade unter Denkmalschutz

Derzeit steht die Besitzerfamilie laut Wick wieder in Verhandlung mit mehreren Parteien aus der Gastronomie – und dem Einzelhandel: «Sowohl ein Restaurant als auch ein Laden könnten sich einmieten. Wir hoffen darauf, bis im Frühling 2019 einen entsprechenden Vertrag unterzeichnen zu können.» Je nach Umfang entsprechender Umbauarbeiten ist also davon auszugehen, dass vor dem Sommer kein neues Leben einzieht an der Schifflände 1.

Fest steht allerdings schon jetzt: Der Lällekönig über der Eingangstür wird in jedem Fall bleiben, egal, ob dereinst ein Restaurant oder ein Laden einzieht.

Denn die Fassade des Gebäudes steht unter Denkmalschutz, wie der Leiter der kantonalen Denkmalpflege, Daniel Schneller, auf Anfrage sagt. Der Lällekönig befindet sich bereits seit 1941 an Ort und Stelle: Damals brachte der Grossvater von Thomas Wick den Kopf aus getriebenem Kupferblech über der Eingangstüre seines Restaurants an. Es handelt sich um eine Kopie: Das Original befindet sich im Historischen Museum und zierte dereinst das Rheintor auf Grossbasler Seite.