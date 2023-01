Leerstand «Bei der Wohnungssuche diskriminiert»: Queere und Transmenschen besetzen Haus im Gellert-Quartier Seit über zehn Jahren steht das Mehrfamilienhaus an der Hardstrasse 99 leer. Ein Kollektiv kritisiert, die Wohnungsnot sei im Quartier besonders gross. Auch andere Quartierbewohnerinnen ärgern sich über leerstehende Häuser.

Auf dem Trottoir vor dem besetzten Haus verteilet das Kollektiv Flyer an Passantinnen und Passanten. Juri Junkov

«Alles wird besetzt» oder «Glitzernd queer und militant» steht auf den gesprayten Bannern, die seit Neustem an der Fassade des Mehrfamilienhauses an der Hardstrasse 99 im Gellert-Quartier hängen. In der Nacht auf Dienstag hat eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten das leerstehende Haus in Beschlag genommen.

Ob der Eigentümer, ein Architekt aus der Region, Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt hat, ist nicht bekannt. Auf Anfrage will er sich nicht zur Besetzung äussern. Just am Tag nach der Besetzung wurde im Kantonsblatt ein Baugesuch für die Liegenschaft publiziert. Demnach soll das baufällige Gebäude aus dem Jahr 1862 generalsaniert werden; als letztes in der Reihe steht es noch auf der alten Baulinie und ragt damit deutlich hervor.

Aktivistinnen halten Reden aus Fenster

Am Freitagvormittag hat sich rund ein Dutzend Personen auf dem Trottoir vor dem besetzten Haus versammelt. Aus dem Fenster im ersten Stock halten zwei Frauen eine Rede. «Wir haben keine Lust mehr auf all die leerstehenden Häuser in Basel, die irgendwelchen reichen Menschen gehören und nicht genutzt werden», schallt es aus dem Megafon.

Dass das Haus über zehn Jahre leer stehe, sei der wichtigste Grund, weshalb sie es für die Besetzung ausgesucht hätten, sagt eine der Besetzerinnen beim Gespräch im Café nebenan. Vom Bauvorhaben des Eigentümers habe die Gruppe im Voraus nichts gewusst.

Nutzung des Hauses noch nicht klar

Es sei für alle die erste Besetzung, sagt eine weitere Aktivistin. Die Gruppe habe sich zusammengeschlossen, um gegen steigende Mieten und den Leerstand anzukämpfen. Gemäss kantonaler Statistik stieg die Leerstandsquote in den vergangenen Jahren kontinuierlich. Während 2017 noch 0,5 Prozent aller Wohnungen leer standen, waren es 2022 1,2 Prozent.

Gleichzeitig wolle das Kollektiv darauf aufmerksam machen, dass queere Menschen und Transmenschen bei der Wohnungssuche diskriminiert würden, sagt eine Aktivistin. Noch sei unklar, wie das besetzte Haus genutzt werden soll – als Wohnraum oder «unkommerziellen» Kulturraum. Derzeit würden Gespräche mit dem Eigentümer geführt.

Leerstehende Häuser ärgern im Quartier

Eine Besetzerin sagt, das Kollektiv wolle möglichst viele Menschen mobilisieren, um der Nachbarschaft aufzuzeigen, dass es sich beim Leerstand um ein «reales Problem» handle. Sie wisse von mindestens fünf weiteren leerstehenden Häusern in der Strasse. Bekannt ist, dass die Häuser an der Hardstrasse 112 bis 116, im Besitz der Baufirma Spaini AG, seit rund 19 Jahren leerstehen. 2016 und 2018 wurden sie kurzzeitig besetzt.

Die Verdrängung sei im St. Alban und Gellert ein zentrales Thema. «Schicke Büros, teuere Anwaltskanzleien und Finanzberatungsunternehmen haben sich mehr und mehr Wohnraum unter den Nagel gerissen», schreibt die Gruppe in ihrem Bekennungsschreiben.

Quartiervereinspräsidentin Beata Wackernagel sagt, den Vorwurf, dass immer mehr Wohnungen umgenutzt würden, könne sie nicht bestätigen. Über einzelne Häuser, die jahrelang leerstehen, würden sich jedoch auch viele Quartierbewohnende ärgern.