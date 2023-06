Lehenmattquartier Autobahn ist die Knacknuss bei der Entwicklung des Haefely-Areals Südlich der Autobahn entlang der Birs soll im Lehenmattquartier ein altes Industrieareal neu überbaut werden. Entgegen dem ersten Entwurf ist kein Hochhaus mehr geplant.

Das Haefely-Areal im Lehenmattquartier. Bild: Kenneth Nars

Vor acht Jahren präsentierte die Creafonds AG als Investorin in Zusammenarbeit mit der Metron AG als Verfahrensbegleiterin eine Testplanung für das 21’000 Quadratmeter grosse Areal südlich des St. Jakob-Parks und der Autobahn entlang der Lehenmattstrasse, auf dem neben der Firma Haefely seit Jahren Zwischennutzungen wie der Club Kaschemme, vereinzelte Gewerbebetriebe oder auch die Freikirche ICF Lokalitäten gefunden haben.

Angedacht war gemäss Wettbewerbsstudie unter anderem ein Hochhaus als Leuchtturm auf der Südseite des Areals in Richtung Autobahn. Seitdem ist planerisch nicht mehr viel passiert. Nun nehmen die Verantwortlichen einen neuen Anlauf. Am Samstag präsentierten sie vor Ort bei einem Tag der offenen Tür das neue Richtprojekt. Auch wollten die Creafonds AG und die Metron AG mit der Bevölkerung in einen Dialog treten und deren Wünsche und Ideen für das Areal aufnehmen.

Autobahn und Bahnlinie mit potenziellem Störfallrisiko

Das neue Richtprojekt beruht in Teilen auf dem damaligen Entwurf von Architekt Yves Stump. Das Hochhaus ist aber weg. «Das ist heute mit den strengeren Lärmschutzvorschriften und ganz grundsätzlich in der unmittelbaren Nähe zur Autobahn nicht mehr realisierbar», begründet Stump die Anpassungen. Die auf einer Höhe von rund 20 Metern gelegene Autobahn erwies sich bei der Entwicklung des Areals immer mehr als Knacknuss. Neben dem Lärm sei es auch der von der Autobahn verursachte Schatten auf der sonnigen Südseite des Areals eine Herausforderung, verrät Yves Stump.

Die Autobahn, aber auch die Bahnlinie mit potenziellem Störfallrisiko verhindern die vorgesehene Wohnnutzung auf der Südseite. Neu ist auf Seite Autobahn ein viel kleinerer Baukörper mit Büronutzungen, Gewerbe und öffentlichen Nutzungen angedacht. Dahinter in Richtung Norden sind zwei Baukörper mit je sieben Vollgeschossen und einer Höhe von 22 Metern vorgesehen. Man wolle die durch den Wegfall des Hochhauses verloren gehende Fläche auf mehrere kleinere Baukörper verteilen, erklärt Joerg Furrer, Geschäftsführer der Creofonds AG.

Haefely AG braucht mehr Platz

Während bei der Testplanung 2015 alles neu gebaut werden sollte, ist nun vorgesehen, zwei bestehende Gebäude entlang der Lehenmattstrasse stehen zu lassen und einer neuen Nutzung zuzuführen. Dazu gehört das heutige Eventlokal «Altes Kraftwerk» und ein Büro- und Produktionsgebäude der Haefely AG. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung 1904 im Lehenmattquartier zuhause.

Die Haefely AG bietet Prüfsysteme in der Hochspannungstechnik und beschäftigt heute mehr als hundert hochqualifizierte Ingenieure. Das Unternehmen will in Basel bleiben, muss aber aufgrund seines Wachstums und der engen Platzverhältnisse am jetzigen Standort in die Peripherie umziehen. So wird die Nordseite des Areals ebenfalls für eine Entwicklung frei. Auch diesen Teil hat die Creofonds AG gekauft.

2025 soll rechtsgültige Grundlage bestehen

Dass sich die Entwicklung zeitlich derart in die Länge zieht, sei für die Creofonds AG als Immobilienentwicklerin eine grosse Herausforderung und mit hohen Planungskosten verbunden, betont Joerg Furrer. Jürg Degen, Leiter Städtebau beim Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt, ist vom Potenzial des Areals «Lehenmatt Süd» überzeugt. Für die Stadt seien solche mittelgrosse Entwicklungsareale für die Bereitstellung von Wohnraum essenziell. «Hätten wir solche Areale nicht, würde der Druck auf den Bestand noch viel grösser, weil Grossprojekte wie das Klybeck eine lange Planungszeit in Anspruch nehmen.»

Jürg Degen ist wie Architekt Yves Stump optimistisch, dass das neue Areal als Übergang von der alten Industriezone ins Wohnquartier funktionieren wird. Wie das Areal am Ende im Detail aussehen wird und welche Nutzungen einziehen werden, sei aber noch offen. Gemäss Zeitplan soll Anfang 2024 die Planauflage vorliegen und 2025 eine rechtsgültige Grundlage bestehen.