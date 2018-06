«Sie haben es geschafft!», gratulierte die Basler Finanzdirektorin Eva Herzog am Donnerstagabend bei der Lehrabschlussfeier der Berufsgruppen Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen. Insgesamt 1222 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen durften ihre Fähigkeitsausweise in Empfang nehmen. 129 von ihnen schlossen in Basel-Stadt im Rang ab, teilt der Basler Gewerbeverband mit.

«Der heutige Tag stellt einen wichtigen Einschnitt dar auf Ihrem Weg. Die Schritte, die nun kommen, werden Sie selbstständiger tun und je nachdem schon bald andere begleiten», gab die SP-Regierungsrätin den Absolventen mit auf den Weg. Und sie warb auch für das Schweizer Bildungssystem: «Die duale Berufsbildung ist ein Erfolgsrezept der Schweiz, ein Erfolgsrezept, das uns bisher vor überdurchschnittlicher Jugendarbeitslosigkeit bewahrt hat.» Verschiedene Staaten hätten sich in den vergangenen Jahren dafür interessiert, dieses Ausbildungssystem zu übernehmen.

Über 4500 Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Feier in der St. Jakob-Arena verfolgt. Insgesamt waren dieses Jahr 1356 Kandidierende in Basel-Stadt zu den Lehrabschlussprüfungen der Berufe aus Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen angetreten. Bereits am Montagabend hat die Lehrabschlussfeier der Detailhandelsberufe 2018 stattgefunden.