Leitartikel Basler Wirtschaftsverbände: Vier sind zwei zu viel Handelskammer, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband, Wirtschaftskammer: Angesichts der Herausforderungen und des eigenen Anspruches kann die Devise nur heissen: Zwei Wirtschaftsverbände in der Region genügen. Patrick Marcolli

Viele Gäste, vier Verbände (im Bild: Neujahrsempfang der Handelskammer am vergangenen Montag). Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Häppchen sind verdaut, die Weingläser wieder sauber. Der Reigen der Neujahrsempfänge der regionalen Wirtschaftsverbände hat am Donnerstag mit dem Gewerbeverband Basel-Stadt seinen Abschluss gefunden. Jetzt können sich die Unternehmen wieder auf ihr Geschäft konzentrieren. Ziehen wir auf der Basis der Ansprachen auf den Bühnen und der Gespräche an den Buffets Bilanz: Es geht uns gut, sehr gut. Die Insel der Glückseligen und die Region Basel sind Synonyme.

Ein «Mittelbänkler» und eine Einzelkämpferin

Nun denn, das ist ein guter Zeitpunkt, um einen Blick auf die Formstände der einzelnen Verbände zu werfen. Die Handelskammer beider Basel hat in den vergangenen Monaten einen starken Eindruck hinterlassen. Es ist der Verband, der sich dem «Big Picture» verschrieben hat. Er konzentriert sich auf die Rahmenbedingungen für seine Klientel, also die grösseren Unternehmen der Region, die auch national und international ein Wörtchen mitzureden haben. Entsprechend denkt dieser Verband über Kantons- und Landesgrenzen hinaus und hat mit Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (Die Mitte) eine Präsidentin, die durchaus in weiteren Zusammenhängen denkt und politisiert. Direktor Martin Dätwyler ist ein begabter Kommunikator und rühriger Netzwerker. Ihm fehlt allerdings ein entsprechendes Mandat, um sich auch auf politischer Ebene Gehör zu verschaffen. Sein Dasein als «Mittelbänkler» im Baselbieter Landrat ist inadäquat.

Dasselbe gilt für Saskia Schenker, die Direktorin des Arbeitgeberverbands Region Basel, die ebenso für die FDP im Kantonsparlament in Liestal sitzt. Sie hat für ihren Arbeitgeber im vergangenen Jahr einige Schwerpunkte gesetzt und sich klugerweise auf einzelne Dossiers wie die Fiskalpolitik konzentriert. Ihr Chef Beat Hauenstein, der CEO von Oettinger Davidoff, ist in der Öffentlichkeit nicht sichtbar. Das kann man für Saskia Schenker positiv oder negativ deuten: Im guten Fall hat sie freie Hand, Themen zu setzen und sich als alleinige Vertreterin des Verbands zu positionieren – oder aber sie wird scheitern, weil sie allein gelassen wird. Jedenfalls bleibt das Grundsatzproblem: Wie kann sich der Arbeitgeberverband von der Handelskammer inhaltlich abheben.

Entgegengesetzte Richtungen

Die beiden Verbände für das kleinere Gewerbe bewegen sich zumindest atmosphärisch in unterschiedlichen Sphären. Beim Gewerbeverband Basel-Stadt ist Aufbruch spürbar. Mit dem gewieften Riehener alt Gemeindepräsident Hansjörg Wilde und dem bestens vernetzten Reto Baumgartner ist die Spitze vielversprechend neu aufgestellt. Nach Jahren des Stillstands und der Klientelpolitik ist Schub nach vorn zu erwarten. Ganz anders die Situation beim Baselbieter Pendant, der Wirtschaftskammer. Hier stehen die Zeichen weiter auf Rückzug ins Schneckenhaus. Jüngstes Indiz dafür war, dass die Medien – und damit die Öffentlichkeit – vom traditionellen Neujahrsanlass ferngehalten wurden. Massnahmen wie diese zementieren das Bild eines Verbands, der nur noch defensiv agiert, der zunehmend an politischer Bedeutung verliert und sein Heil in der Abschottung sucht.

Hält man sich das alles vor Augen, liegt ein Schluss sehr nahe: Von den vier Verbänden braucht es noch zwei. Die Handelskammer muss sich mit dem Arbeitgeberverband zusammenschliessen und der städtische Gewerbeverband mit der Baselbieter Wirtschaftskammer. Auch inhaltlich würde ein solcher Schritt den Maximen der Verbände entsprechen. Es sind sie, die mantramässig vom Staat schlanke Strukturen und einen Abbau von Bürokratie fordern – wieso nicht bei sich selbst anfangen? Es sind sie, welche die Politik auffordern, vernetzt und über Grenzen hinweg zu denken – wieso nicht zum Beispiel Fragen der Infrastruktur und des Verkehrs bikantonal angehen? Es sind sie, die sich nach stärkeren Stimmen aus der Region in Bundesbern sehnen – also lasst sie als Gewerbeverband beider Basel und erweiterte Handelskammer lauter rufen!