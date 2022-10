Leitartikel Conradin Cramer und das Desaster nach dem Desaster Der Bau des Biozentrums war eine Folge von Versäumnissen und Fehlern. Bei der Aufarbeitung bleibt Erziehungsdirektor Cramer und die Basler Regierung dem Prinzip treu. Christian Mensch Drucken Teilen

Conradin Cramer, Regierungsrat BS, Vorsteher des Erziehungsdepartements. Roland Schmid

Conradin Cramer war Anwalt der Kanzlei Vischer, bevor er sich in die Niederungen des Regierens begab. Die grosse Kompetenz dieser Kanzlei besteht darin, komplizierte Verhältnisse so zu strukturieren, dass sich eine elegante Lösung ergibt, die verdeckt, welche juristischen Winkelzüge notwendig gewesen sind.

Als Leiter des Lenkungsausschusses, der als oberstes Gremium der Regierungen beider Basel den Bau des Biozentrums zu verantworten hatte, fand Cramer eine solche Strukturierung: Die exorbitanten Mehrkosten wurden nicht mittels Nachtragskredit bei den beiden Parlamenten abgesegnet, sondern über eine Vorfinanzierung durch die Universität bestritten.

Damit wurden zwar reihenweise Regeln verletzt, angefangen bei der politischen Corporate Governance bis zu regulatorischen Verpflichtungen der Universität. Doch daraus einen strafrechtlich relevanten Strick zu drehen, wie dies die Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) anregte, wird wohl scheitern. Auch die Staatsanwaltschaft hat keinen Anfangsverdacht erkennen können, der ein Verfahren rechtfertigte. Vischer-Anwälte verstehen ihr Geschäft.

Was für einen Anwalt recht sein kann, ist bei einem Regierungsrat jedoch noch lange nicht zu billigen – und so fällt Cramer und der gesamten Basler Regierung mit Wucht auf die Füsse, was ein Geniestreich hätte sein sollen, um die Fertigstellung des Biozentrums nicht zu gefährden.

Dass Cramer in dieser Betrachtung im Zentrum steht, hat nicht zuletzt damit zu tun, dass er – ganz Anwalt – versuchte, im Hintergrund zu bleiben. Selbst im Grossen Rat trat er nicht selbst an, sondern überliess es Finanzdirektorin Tanja Soland, den Shitstorm über sich ergehen zu lassen. Das ist einfach schlechter Stil.

Eng wurde es für ihn jedoch erst, als sich alt Regierungsrat Christoph Eymann im Interview mit der «Basler Zeitung» zu Wort meldete. Er verbreitete die seltsame Doppelbotschaft, dass sich die Regierung nichts vorzuwerfen habe – und wenn doch, würde dies bloss seinen Nachfolger betreffen: Conradin Cramer.

Zu Cramers Selbstbild gehört, ein erfolgreicher und beliebter Regierungsrat zu sein, was ist in seinem biografischen Handbuch «In die Politik gehen» nachzulesen ist. Und da spätestens nach der Intervention des Parteikollegen Eymann sein Image ganz offensichtlich davon abwich, griff er zur Korrektur: mit Soland an der Seite und einem Interview, erneut in der «Basler Zeitung».

So, wie es zu begrüssen ist, dass die Regierungsvertreter im kritisch geführten Gespräch Fehler in der Sache wie in der Kommunikation einräumen, so ist die offensive «Asche-auf-mein-Haupt»-Strategie doch durchsichtig.

Ob inhouse ausgedacht oder von einem teuer bezahlten PR-Berater empfohlen, sei dahingestellt: Aber solch mediale Auftritte sollen zum einen das Image aufpolieren, zum anderen die Deutungshoheit über die Art zurückgewinnen, wie über den Desasterbau diskutiert wird.

Darin dürfte jedoch genau auch das tiefer liegende Problem liegen: Die Regierung kommuniziert weiterhin nicht, was Sache ist, sondern was und wie sie meint, dass opportunerweise zu kommunizieren sei. Bei dieser Form der Selbstoptimierung bleibt die Glaubwürdigkeit auf der Strecke. Gerade darauf wäre die Regierung allerdings angewiesen, um eine echte Lösung zu finden, wie die 65 Millionen Franken kompensiert werden können, mit der die Universität in Vorleistung gegangen ist.

Wenn sich die Basler Regierung weiter mit ihrem Parlament zofft, wird dies aber nicht nur Verlierer mit sich bringen. Denn jede weitere Runde im städtischen Schlagabtausch reduziert die politische Notwendigkeit, dass sich Baselland, wie vertraglich vorgesehen, paritätisch an der Lösung beteiligt. Immerhin: Zur Begleichung der nicht werthaltigen Mehrausgaben hat der Landkanton 12,5 Millionen Franken beigetragen.

Würde es dem Politiker Cramer gelingen, dem Partnerkanton plausibel zu erklären, weshalb eine Beteiligung auch an den werthaltigen Mehrausgaben sinnvoll ist, käme er seinem Selbstbild, ein erfolgreicher und beliebter Regierungsrat zu sein, einen Schritt näher. Den Anwalt kann er nach seiner Regierungszeit wieder ausleben.