Leitartikel Die Basler Stadt-Lobbyisten: Wenn sich grosse Städte plötzlich klein vorkommen Schweizer Metropolen kommen sich in der eidgenössischen Politik viel zu schwach vor, insbesondere jetzt, wo Konzern- und Bauernlobby zusammenspannen. Basel-Stadt geht in die Offensive – holprig zwar, aber nicht ohne Chancen.

Dicht besiedelt, nah am Land: Basel-Stadt macht zurzeit den Vorreiter für eine Schweizer Städtepolitik und leidet am Stadt-Land-Graben. Bild: Benjamin Wieland

Beat Jans regte sich schon mächtig auf. Das Ignorieren der städtischen Interessen sei Ausdruck einer realitätsfremden Nostalgie, die der Schweiz schade, schrieb der Basler SP-Regierungspräsident bereits Ende Januar in einem giftigen Einstieg zu seinem Leitartikel über den politischen Wert der Schweizer Städte in der NZZ. Sie würden im Bundesparlament weniger Einfluss als der Bauernverband geniessen, und sie würden nie gefragt, wie das Verhältnis mit der EU gestaltet werden soll.

Sein Bariton reiht sich damit in den langsam, aber stetig lauter werdenden Chor, der vor allem aus urbanen SP-Stimmen besteht. Dieser Chor erstarkt seit der «verlorenen» Bundesratswahl der Basler Ständerätin und alt Regierungsrätin Eva Herzog, ebenfalls SP.

Schützenhilfe für Herzog vom kantonalen Twitterkanal

Sie mausert sich derzeit zur Lead-Stimme der Urbanen: Anfang Woche bearbeitete Herzog das Thema erneut und reichte im Ständerat eine Interpellation ein, in der sie vom Bundesrat Antworten darauf fordert, wie die «grossen Kernstädte» direkt an den Verhandlungstisch mit der EU eingebunden werden könnten.

Ebenso unkonventionell wie die Forderung, dafür aber verhältnismässig effektiv, war die öffentliche Begleitung dazu: Der Kanton Basel-Stadt bewarb den Vorstoss seiner alt SP-Regierungsrätin auf dem offiziellen Twitterkanal mit einem kleinen Thread, was nicht nur bei einigen liberalen Politikern für Irritationen sorgte.

Dass noch unbeantwortete Vorstösse kantonaler Parlamentarier vom Kanal einer Kantonsregierung zusätzlich gestützt werden, ist sehr ungewöhnlich. Das gilt auch für Ständerätinnen, die letztlich immer noch gewählte Parlamentarierinnen und nicht mandatierte Regierungsvertreterinnen sind.

Regionale Ressentiments, nationaler Druck

Der schnelle Druckaufbau kommt nicht von ungefähr – und nicht von ungefähr aus Basel. Der Nordwestschweizer Stadtkanton kämpft notorisch mit dem lokalen Stadt-Land-Graben, zitiert Begriffe wie Zentrumsleistungen, Wissensgesellschaft und Hochschulstandort rauf und runter, scheinbar ohne auf viel Gehör zu stossen.

Dazu kommen durchaus realpolitische Ressentiments, die aus knapp zwei Dekaden politischer Rangeleien mit dem Nachbarkanton Baselland stammen. Die in der Stadt oft als politisch anstrengend, weil als übermässig lastentragend empfundene Partnerschaft mit den Landschäftlern, macht die Basler besonders sensibel für die Vernachlässigung urbaner Nöte.

Gleichzeitig wächst jetzt auch auf nationaler Ebene die politische Bedrohung durch «die vom Land». Wie ebenfalls diese Woche bekannt wurde, gedeiht eine neue «Allianz der Wirtschafts- und Bauernlobby» zwischen Economiesuisse, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband und Bauernverband.

Die Konzerne seien bereit, Positionen der Bauern zu übernehmen, um im Gegenzug von deren Unterstützung bei anderen Geschäften zu profitieren, schreiben die Tamedia-Zeitungen. Es gehe dabei unter anderem darum, wesentlich bei den Freihandelsabkommen mitzureden. Und damit auch bei jenen Verhandlungen mit der EU, an deren Verhandlungstisch Herzog jetzt auch die Städte, vor allem aber die Wirtschaftsmetropolen Basel, Zürich und Genf, zu bringen versucht.

Knochenarbeit statt Parolen und Lamento

Kurzum: Es braucht langwierige politische Knochenarbeit, Argumente und neue, starke Partner, um den Metropolitanregionen der Schweiz nicht nur Gehör zu verschaffen, sondern um sie überhaupt politisch zu stärken. Das kann ein besserer Einbezug der Agglomerationen und deren Interessensvertreter sein, das können neue Bündnisse mit Partnern aus Kreisen «vom Land» sein – klar aber ist, dass es ohne nicht geht.

Angesichts dessen wäre Eva Herzog in der Tat die richtige Politikerin, um der Schweizer Metropolitanpolitik ein neues Gewicht zu verleihen. Denn eines wissen die Basler sehr wohl am besten: Politische Knochenarbeit, Argumente und parteiübergreifende Verhandlungen sind genau die Gebiete, in denen Herzog schon immer brillierte.

Es eilt also durchaus, dass sich die urbanen Zentren der Schweiz koordinierter positionieren und für ihre Interessen lobbyieren. Dafür reichen aber ein paar herzhafte Lamentos vom Rheinknie oder ein «Haus der Städte» in Bern, wie es Eva Herzog kurz nach der Nicht-Wahl auch schon forderte, nicht.

Es reicht auch nicht, wenn sich die Exekutiv-Genossen der SP in Stadt- und Kantonsregierungen zusammenraufen und das Lob der Wissensgesellschaft besingen, etwas, das auch der Städteverband oft und gerne tut. Es braucht Allianzen, Deals und Zugeständnisse. Etwas, das dedizierten Verbänden leichter fällt als Städten, die ja ganz nebenbei noch eine Vielzahl an kommunal- und kantonalpolitischen Verpflichtungen wahrzunehmen haben.