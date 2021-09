Leitartikel Heimatlos in Basel Trotz wirtschaftlichem Erfolg, baulicher Entwicklung und reichem Kulturleben: Warum fühlen sich Basler in Basel fremd? Patrick Marcolli Hören Drucken Teilen

Veränderung, wohin man blickt? Luftbild von Basel mit der Pauluskirche im Vordergrund, die schon viele Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Bild: Benjamin Wieland/ bz-Archiv

Beat Degen, ein Leser unserer Zeitung aus Basel, hat mich in dieser Woche nachdenklich gestimmt. Unter dem Titel «Wenn die Politik wegschaut» wurde am Donnerstag sein Leserbrief veröffentlicht. Er skizziert darin diverse gesellschaftliche und politische Felder, in denen er Missstände ortet und die ihn letztlich dazu bewegen würden, nach der Pensionierung aus der Stadt wegzuziehen: Hohe Steuern, Ausländer (man höre überall fremde Sprachen!), Littering, Massnahmen gegen den Autoverkehr, rot-grüne Politik insgesamt.

«Innert zehn Jahren ruiniert»

Auslöser für seinen Brandbrief war die in dieser Woche veröffentlichte Kriminal­statistik, die in Basel-Stadt bei einigen Deliktarten im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zur Vorjahresperiode einen Zuwachs verzeichnet. Der grösste Teil dieser Probleme werde von den «Gästen» verursacht, schreibt Beat Degen – und meint die Ausländerinnen und Ausländer. Menschen wie er würden allmählich alle der Stadt den Rücken kehren. Degen schliesst mit folgenden Worten: «Und zurück bleibt ein Konzentrat bildungsferner Menschen, die kaum Steuern bezahlen, aber Sozialleistungen beziehen, einen geleasten SUV fahren und sich nicht integrieren wollen. Danke, liebe Linke und Grüne, ihr habt meine Heimatstadt innert zehn Jahren ruiniert.»

Man ist angesichts der harschen, fremdenfeindlichen Töne, die Beat Degen anschlägt und von nachweislich verdrehten Fakten (viele Gemeinden im Baselbiet haben höhere Steuern, objektiv gesehen ist Basel sehr sicher) versucht, diese Haltung pauschal abzutun und nicht weiter auf sie einzugehen. Aber ein Satz ist mir hängen geblieben, nämlich der letzte.

Die Kehrseite der Medaille

Im öffentlichen Diskurs der Stadt Basel werden gerade die vergangenen zehn Jahre als die erfolgreichsten der jüngeren Geschichte beschrieben, das ist von links bis rechts ziemlich unbestritten. Auf der objektiven Ebene kann dies mit den sprudelnden Steuereinnahmen und tiefschwarzen Zahlen belegt werden, auf der subjektiven Ebene zum Beispiel durch die rasante bauliche Entwicklung, durch den Reichtum des kulturellen Lebens, durch die Vielfalt der Aktivitäten auf öffentlichem Grund und die Gastronomie.

Doch das ist es nicht, was Beat Degen meint. Er weiss bestimmt, wie objektiv gut es dem Stadtkanton geht, wie brillant die entsprechenden Kennzahlen sind und er sieht, wie sich rundherum um ihn alles verändert. Genau das ist aber wohl das Problem. Und es ist eines, das man ernst nehmen sollte. Es geht Degen nämlich, wie er schreibt, um die Heimatstadt. Wenn er sie ruiniert sieht, dann meint er nicht (oder nur teilweise) die materielle Seite. Sondern eine kulturelle, eine lebensweltliche. Er fühlt sich hier nicht mehr heimisch, fühlt sich im Wortsinn fehl am Platz. Und er hat die Schuldigen längst ausgemacht.

Es ist eine Binsenwahrheit, dass eine Medaille immer eine Kehrseite hat. In diesem Fall sind dies Menschen, die sich in dieser Stadt nicht mehr zuhause fühlen. Wenn Politik, Kultur, Wirtschaft und Medien sie in ihren Jubelgesängen über die Prosperität dieser Stadt vergessen, beziehungsweise in der Veränderung nur Gutes sehen, werden sie immer mehr.