Leitartikel Narrenfreiheit in Zeiten von Kriegern Die westliche Hemisphäre ist gespalten: Man ist mit seiner Identität beschäftigt oder hegt Sympathien fürs Totalitäre. Die Basler Fasnacht liefert Anschauungsunterricht, welche Kräfte wir entwickeln und Kriegern wie Putin entgegensetzen können. Patrick Marcolli

Am Freitagabend versammelten sich Menschen vor dem Rathaus. Bild: Kenneth Nars

Es gibt sie also doch, die Jugend, die nicht ausschliesslich mit sich und ihrer Identitäts­findung beschäftigt ist. Dieser Gedanke ging mir am Donnerstagabend durch den Kopf, als ich auf dem Basler Marktplatz einige Demonstrantinnen und Demonstranten erblickte. Sie sassen im Kreis, hatten Transparente auf den Boden gelegt und hörten Musik. Würdevoller Protest gegen den Krieg in der Ukraine, direkt unter der blaugelben Flagge, welche der Regierungsrat aus Solidarität hatte aufhängen lassen? Mitnichten. Die Demonstration, so entnahm ich einem Schriftzug, richtete sich gegen Femizide weltweit. Nicht, dass das kein nobles Ansinnen wäre. Aber wo, um alles in der Welt, leben diese Menschen?

Die Vermutung ist plausibel, dass die permanente, mikro-individualisierte Selbstbeschäftigung der westlichen Hemisphäre korreliert mit dem Grad unserer Überraschung und Wehrlosigkeit gegenüber dreisten Kriegern wie Putin. Wir sind mit dem Beginn des Ukraine-Feldzugs diese Woche wahrhaftig an einer Zeitenwende angekommen. Wir sind wie der Bürger in einem Sketch des Kabarettisten Gerhard Polt. Der hat sich mit einem Leasingvertrag die Luft abgeschnürt, will sich nun davon befreien, beteuert im Gerichtssaal ständig seine Unschuld und findet, er sei total im Recht: «Das geht doch so nicht, Herr Richter!» «Doch, das geht», erwidert dieser trocken.

Wider die helvetischen Prediger des Totalitären

Selbstverständlich sehen wir uns im Recht, da wir keine Gewalt ausüben. Selbstverständlich ist eine freiheitliche Gesellschaftsordnung einer totalitären vorzuziehen. Unsere helvetischen Verehrer des Totalitären am rechten Rand der Politik und der Publizistik sollten spätestens seit dieser Woche endlich zur Kenntnis nehmen, wozu ihre falschen Predigten führen können, die sie im Namen eines Volkes halten, in Wahrheit aber nur einem Vater und Führer huldigen. Wie lobe ich mir den von ihnen verteufelten Mainstream! Dass heutzutage der «Moskau einfach»-Ruf für Rechtsausleger wie Roger Köppel erschallen müsste und nicht mehr für linke Aktivisten wie im Kalten Krieg kann nur als Treppenwitz der Geschichte interpretiert werden.

Aber es ist schon so: Wie Polts Figur wähnen wir uns, gerade in Westeuropa, im Dauerrecht der Individualisten, in einer moralischen Überlegenheitsschlaufe, und sehen nicht ein, dass es eine andere Realität gibt. Das wird sich nun zwangsläufig ändern, und wir sollten uns so rasch wie möglich auf unsere Stärken besinnen. Die liegen eben genau im demokratischen System. Darin, dass wir andauernd die richtige Mischung aus individueller Freiheit und kollektiver Verantwortung suchen und finden müssen. In der Pandemie ist das Pendel manchmal gar stark zum Kollektiv geschwungen, aber gerade hierzulande scheinen wir auf gutem Weg, dass sich das wieder ausgleichen kann.

Absurde Einzelmassnahmen

In den vergangenen Tagen und Wochen habe ich mich oft geärgert über das Hin und Her zur Frage, ob die Basler Fasnacht in diesem Jahr stattfindet oder nicht. Der Ärger bezog sich vor allem auf die Kleingeistigkeit der Behörden, auf das Lavieren und den moralischen Überlegenheitsgestus beim Entscheid, die Fasnacht aus pandemischen Gründen auf ihren sogenannten wahren Kern beschneiden zu wollen und dabei nichts anderes zu tun, als teils absurde Einzelmassnahmen zu verhängen. Das war ein Paradebeispiel für die Schwierigkeit und letztlich auch die Unmöglichkeit, eine Veranstaltung wie die Basler Fasnacht vom Schreibtisch aus zurechtzustutzen.

Dies wiederum spricht sehr für den Charakter dieses Traditionsanlasses in unserer Stadt. Ja, es gibt ein Comité; und ja, es gibt zu bestimmten Zeiten während der drei Tage eine gewisse Ordnung und ein allgemeines «Yystoh». Viel wichtiger aber sind die ungesteuerten, wilden Momente. Sie machen das Wesen der Fasnacht aus. Die kommenden «drey scheenschte Dääg» sind die wichtigsten seit Jahrzehnten. Nach der entbehrungsreichen Zeit der Pandemie und im Moment, da die europäische Ordnung kippt, werden sie zum starken Symbol. Die Fasnacht ist ein Zeichen der Normalität, der Funktionstüchtigkeit unserer Gesellschaft. Sie reflektiert, wie wir sind, was wir sind und wie wir denken. Die Basler Fasnacht ist undenkbar ohne individuelle Freiheiten, ohne Ironie, Witz, Subversion und Aufbegehren. Sie ist aber auch undenkbar ohne die erwähnte Organisation, ohne die Regeln, die sie sich selbst auferlegt hat.

Natürlich enthält gerade die Basler Fasnacht ein selbstbezogenes und bisweilen selbstverliebtes Element. Ich bin aber sicher, dass das Bewusstsein der Aktiven und der Zuschauerinnen und Zuschauer ein ganz anderes sein wird als sonst. Allen wird noch viel klarer sein, wie wertvoll das ist, was sich auf den Strassen und in den Beizen abspielt.