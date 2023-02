Leitartikel Unnötige Triggerwarnungen: Wir halten mehr aus, als wir denken Sie sollen das Publikum im Theater vor bösen Überraschungen schützen, die Triggerwarnungen. Dabei ist Kunst nicht im Schongang zu haben. Und zum Glück gibt es noch die Fasnacht. Dort geschieht alles ohne Vorwarnung. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Applaus, Applaus: Fasnacht braucht zum Glück keine Triggerwarnungen. Bild: Roland Schmid (7. März 2022)

Ja, die Welt ist mitunter ein schlüpfriges Terrain. Wenn abends die Putzequipe in den Büros oder im Shoppingcenter die Böden aufzieht, stellt sie die berühmten gelben Klappschilder auf: «Slippery When Wet», Vorsicht, Rutschgefahr! Die Welt kann auch laut und lärmig sein. Zum Beispiel an der Fasnacht. Baselbieter Gemeinden stellen den Besucherinnen und Besuchern zu diesem Zweck Ohrstöpsel zur Verfügung. Gratis, versteht sich, im Sinne der Gesundheitsprävention und der Schallschutzverordnung des Bundes folgend.

In den Theatern dieser Welt wiederum besteht zwar keine direkte Gefahr für Leib und Leben, im übertragenen Sinn jedoch können wir auch von Geschehnissen auf den Bühnenbrettern durchgeschüttelt werden. Dagegen helfen weder gelbe Schilder noch Augenklappen oder Ohrenpfropfen. Das Publikum vor Unbill der emotionalen Art bewahren sollen Triggerwarnungen. Also Warnungen vor so genannten Auslösereizen. Das können Darstellungen von Gewalt oder Sex oder sonstige Handlungen sein, die möglicherweise verstören oder traumatisch wirken.

Es bleibt: keine Kunst

Auch die Theaterveranstalter in unserer Region beschäftigen sich mit der Frage, ob und für welche Inszenierungen sie Triggerwarnungen aussprechen möchten oder sollten. Das hat diese Zeitung vor ein paar Tagen recherchiert. Zum Glück, kann man sagen, gehen sie noch recht zurückhaltend damit um und warnen nicht aus einem simplen, dem Zeitgeist geschuldeten Automatismus heraus vor Waffengebrauch auf der Bühne, Nacktheit oder Darstellungen von gequälten Seelen, die wiederum das Seelenleben der Besucherinnen und Besucher in irgendeiner Form aufwühlen könnten.

Denkt man diese Entwicklung zu Ende, so bleibt nämlich: keine Kunst. Kunst definiert sich ja dadurch, dass wir durch sie unmittelbar mit etwas konfrontiert werden, das in uns etwas auslöst. Kunst ist nicht im Schongang zu haben. Die Frage ist: Stehen Triggerwarnungen für die Angst von hochsensiblen und identitärpolitisch versierten Kulturschaffenden, in einer Gesellschaft der vermeintlichen Überempfindlichkeiten einen Skandal auszulösen – oder ist es das Publikum, das Angst hat vor einer Auseinandersetzung mit der Kunst (ergo mit sich selbst) und nur unterhalten werden will? Es ist zu befürchten, dass beides stimmt und eine Wechselwirkung besteht, die nicht so leicht aufzulösen ist.

Unterforderung entsteht durch Klischees

Jammerschade, eigentlich. Eine Gesellschaft, die sich mit Triggerwarnungen im Theater beschäftigt und solche (wenn auch nur punktuell) einfordert, beraubt sich der prickelnden Abende, in denen noch während des Stücks Türen knallen, am Ende Buhrufe erschallen und sich später an der Bar oder in den Medien Diskussionen über das Dargebotene entfalten. Wir sind zu einer Gesellschaft geworden, die sich nicht überraschen lassen will. Unser grösster Feind ist das Unvorhersehbare. Gewaltspiele oder Pornos am Computer – kein Problem, wir wissen ja von vornherein, worauf wir uns einlassen. Und eigentlich bräuchte auch jeder Roman von Rosamunde Pilcher und jedes Musical eine Triggerwarnung: «Achtung: Unterforderung!». Aber Unterforderung entsteht durch Klischees und die sind keine Kunst, weil sie vorhersehbar sind, weshalb wiederum selbst die Unterforderung erträglich scheint.

Ich habe mich selten so auf eine Basler Fasnacht gefreut wie in diesem Jahr. Nicht nur, weil es endlich wieder eine richtige Fasnacht wird nach all den Jahren der Absagen, Unterbrechungen und Sonderregelungen. Sondern vor allem deshalb, weil es ein Spektakel ohne Triggerwarnungen ist. Es gilt das Prinzip der Eigenverantwortung, für Cliquen und aktive Fasnächtler ebenso wie für Besucherinnen und Besucher. Selbstverständlich werden die Grenzen des guten Geschmacks hie und da überschritten. Selbstverständlich schiesst der eine oder andere Bangg in der Beurteilung von politischen oder gesellschaftlichen Entwicklungen übers Ziel hinaus. Selbstverständlich sind nicht alle Darstellungen auf Laternen politisch korrekt. Fasnacht kann eine Zumutung sein. Sie soll auch eine Zumutung sein. Und am Ende der drei Tage stellen wir vielleicht fest, dass wir weit mehr aushalten können, als wir dachten. Sogar ohne bleibende Schäden.