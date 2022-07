Leitartikel Was, wenn Basel einmal nicht mehr im Geld schwimmt? Der Stadt geht es seit Jahren blendend. Es mehren sich aber die Anzeichen, dass sich das Tempo der Entwicklung verlangsamen könnte. Zeit, um innezuhalten und darüber nachzudenken, was das bedeuten würde. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Hier lässt es sich gut leben: Die Baslerinnen und Basler vergnügen sich nicht nur im Sommer in ihrer Stadt. Bild: Kenneth Nars/Archiv bz

Mein Berliner Freund C., der ein paarmal pro Jahr nach Basel zu Besuch kommt, erstaunt mich immer wieder mit seinem Staunen. Er staunt darüber, wie gepflegt die Grünanlage in der St.-Alban-Anlage ist. Generell über die vielen Bäume. Über das (für ihn unfassbar teure) Angebot der Buvetten, über die Hightech-Mistkübel, die Lockerheit, mit welcher die halb nackten Rheinschwimmer das Ufer entlang spazieren, über das Kultur- und Freizeitangebot in einer Stadt, die nicht einmal halb so viele Einwohner hat wie der Bezirk Pankow, wo er mit seiner Familie wohnt. Und die Trottoirs, die nicht dauerhaft mit «Gehwegschäden» beschildert werden müssen wie in Berlin.

Solche Aussensichten, wenngleich es zwangsläufig oberflächliche bleiben müssen, erweitern den Horizont des Einheimischen. Sie setzen das, was wir in dieser Stadt haben, in einen grösseren Kontext. Diese Perspektive gibt zu denken. Weil dadurch immer wieder klar wird, dass wir nicht nur im Rhein schwimmen, sondern auch die Stadt im Geld schwimmt. Oder, um leicht verschoben im Bild zu bleiben: auf einer Welle des ökonomischen Erfolgs surft. Und das seit gut zehn Jahren.

Knochen für Knochen

Kaum hatte diese Strähne begonnen, machten sich private Akteure wie Firmen oder Stiftungen ans Werk, investierten in den Standort oder in Projekte. Das Geld sitzt seitdem sehr locker. Bei der öffentlichen Hand sowieso. Es wird auf höchstem Niveau saniert, geputzt, unterstützt, der Apparat aufgebläht und vor allem geplant, was das Zeug hält. Die Regierung kommt sogar auf die einigermassen absurde Idee, das Musicaltheater zu einer Schwimmhalle umzubauen, lässt asbestverseuchte Skelette im Museum Knochen für Knochen sanieren oder hält Leihveloangebote aufrecht, obwohl kein Bedürfnis danach vorhanden ist. Solche Dinge tut man, wenn Geld keine Rolle spielt.

Das eingetroffene oder prognostizierte Bevölkerungswachstum hat den Stadtentwicklern Flügel verliehen, Steuereinnahmen auf ständigem Rekordniveau bilden die Basis dafür. Aber können und sollen wir gerade in diesem Bereich das Tempo halten? In den vergangenen Wochen haben sich rund um uns die Zeichen gemehrt, dass sich die viel beschworenen Rahmenbedingungen verändern könnten. Novartis beispielsweise hat angekündigt, Hunderte von Angestellten entlassen zu wollen. Ausserdem wird der Krieg in der Ukraine die Wirtschaftsentwicklung auch hierzulande bremsen. Einen kleinen lokalen Vorgeschmack lieferte gleich nach Beginn der russischen Invasion das Architekturbüro Herzog & de Meuron, welches alle seine Projekte in Russland einstellte. Solche Warnsignale sollte man nicht ignorieren.

Etwas kleinere Brötchen

Von zentraler Bedeutung für den Stadtkanton wird sein, wie es mit den grossen Transformationsarealen weitergeht. Auch hier ist eine gewisse Ermüdung zu beobachten. Sie ist einerseits hausgemacht und hat mit den sich teils konkurrierenden interdepartementalen Interessenlagen zu tun, ebenso mit dem hartnäckigen Widerstand von linker Seite gegen vermeintliche Verdrängungsprozesse. Anderseits aber darf man sich angesichts der Weltlage und der sich offensichtlich verlangsamenden Sogwirkung, die das urbane Zentrum auf die Umgebung entwickelt, durchaus auch die Frage stellen, ob die Stadt Basel sich nicht damit abfinden müsste, ab jetzt etwas kleinere Brötchen zu backen.

Das soll beileibe nicht heissen, dass man an der Qualität der Entwicklung, an der Erprobung neuer Lebensformen in den Quartieren oder am ökologischen Umbau Abstriche machen sollte. Aber vielleicht sollte all das eine Nummer kleiner vor sich gehen? Schon jetzt zeichnet sich zum Beispiel ab, dass die Stadt – wenn es so weitergeht – sich mit einem enormen Büroleerstand wird auseinandersetzen müssen.

Im Vollversorgungsmodus

Der Erfolg der vergangenen Dekade hat noch einen anderen Effekt: Wir haben uns in den vergangenen Monaten und Jahren zu einem hohen Grad an den Vollversorgungsmodus der öffentlichen Hand gewöhnt. Vater Staat beschützt uns von der Wiege bis zur Bahre. Die Coronapandemie hat diese Form der gesellschaftlichen (Selbst-)Verantwortungslosigkeit merklich verstärkt. In guten Zeiten wie diesen ist das scheinbar kein Problem. Aber was, wenn der Stadt die Puste ausgeht? Auf jeden Fall wäre es an der Zeit, diese spürbare Verlangsamung zum Anlass zu nehmen, darüber nachzudenken, wie es in schlechteren Tagen weitergehen könnte. Das Bild des Rheinschwimmens eignet sich auch hier gut: Sich treiben zu lassen, ist wunderbar. Aber wer glaubt, ohne einen kleinen Kraftakt gegen die Strömung auszukommen, wird an einem Punkt landen, wo er gar nicht hin wollte.