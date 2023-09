Leitartikel Wie sich die Stadt Basel die Agglomeration einverleibt Die Grenzen zwischen Basel und seinen Nachbargemeinden verschwinden. Die Agglomerationsgemeinden orientieren sich immer stärker am Vorbild Stadt. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Visualisierung des künftigen Ziegelei-Areals in Allschwil.

Wo hört die Stadt auf, wo fängt das Land an? In unserer Region ist die Antwort auf diese Frage zuvorderst durch die Kantonsgrenze bestimmt. Wer auf Nummer sicher gehen will, verweist darauf und fügt als weiteren,«natürlichen» Faktor noch den Dorenbach oder die Birs an.

Diese Sichtweise hält allerdings keiner wissenschaftlichen Betrachtung stand, schon gar nicht einer lebensweltlichen. Für die Raumplanung ist seit langem klar, dass die «Kernstadt» weit über die Stadt- und Kantonsgrenzen Basels (im Norden und Westen auch die Landesgrenzen) hinausgeht und vornehmlich die grösseren Gemeinden der Agglomeration, den ersten Siedlungsgürtel, miteinbezieht. Stadt und Land, man kann es von den beiden Roche-Türmen aus am besten sehen, gehen mittlerweile nahtlos ineinander über. Die Kantons- und Gemeindezugehörigkeit ist ein Thema für Lokalpatrioten und Steuerzahlende.

Aktuell ist zu beobachten, wie sich vermehrt urbane Narrative in der Agglomeration breitmachen. Man kann, angesichts des federführenden Personals, durchaus von einer Einverleibung der «Agglo» durch die Stadt sprechen. Zwei Beispiele dafür sind die Planung des Areals Ziegelei Ost in Allschwil sowie die Zwischennutzung des Unterwerks in Bottmingen.

Beim Areal Ziegelei Ost handelt es sich um die Umgestaltung und Neunutzung des 45’000 Quadratmeter grossen Geländes der ehemaligen Passavant-Iselin-Ziegelei an der Grenze zwischen Allschwil und Basel. «Auf dem Areal soll ein lebhaftes und durchmischtes Quartier mit einer grossen Grünfläche und öffentlichen Freiräumen entstehen» - diese Aussage aus dem Mediendossier liest sich eins zu eins wie ein Beschrieb der diversen Arealtransformationen auf Basler Stadtboden.

Kein Wunder: Erzählung und Entwicklungsideologie entstammt aus der Feder von «Wessels Enterprises» und «Advocacy». Der Entwickler wiederum ist die Bricks AG. Wir haben es also mit einer eingeübten Seilschaft aus dem ehemaligen städtischen Baudirektor Hans-Peter Wessels, einer linken Kommunikations- und PR-Beratung mit Sitz beim Basler Marktplatz sowie einer Entwicklerin zu tun, die unter anderem auf dem Klybeck-Areal eine zentrale Rolle spielt. Lebhaft, durchmischt, öffentliche Räume und Grünflächen – das sind alles Ingredienzen, die solchen Projekten zur Akzeptanz in Politik und Bevölkerung und somit zum Durchbruch verhelfen sollen.

Auf dem Areal Ziegelei Ost sollen ausserdem historische Gebäude bestehen bleiben. So soll das künftige Quartier erstens eine «einzigartige Identität» erhalten und zweitens soll Zeugnis abgelegt werden vom Bestreben der Bauherrschaft, der Kreislaufwirtschaft Priorität einzuräumen. «Sozial» und «nachhaltig» sind Begrifflichkeiten, um von vornherein Bedenken zerstreuen, es handle sich um ein rein auf Rendite ausgerichtetes Projekt.

In Bottmingen wird derweil fieberhaft an einer Zwischennutzung gearbeitet. Allein der Begriff der Zwischennutzung ist städtisch geprägt. In Basel ist er seit den frühen Neunzigerjahren ein Mittel zur alternativen, oft nicht kommerziell ausgerichteten Überbrückung von Vakanzen bei der Transformation grösserer Liegenschaften oder eines ganzen ehemaligen Industrieareals.

Die Agglomerationsgemeinde Bottmingen verfügt mit dem Unterwerk über ein bemerkenswertes Denkmal der Industriegeschichte – eine Ausnahmeerscheinung in dieser sonst ursprünglich von Landwirtschaft und später vor allem generischen Wohnbauten geprägten Gemeinde. In den vier Jahren der Zwischennutzung soll im ehemaligen Elektrizitätswerk «Raum für kreative und soziale Projekte» geschaffen werden. «Ebenso soll ein Raum zum Verweilen und Erleben für Nachbarschaft und Interessierte aus der Umgebung entstehen».

Die Tonalität im Projektbeschrieb ist naturgemäss eine ganz andere als bei einer geplanten Neuüberbauung wie der Ziegelei Ost. Aber auch sie hat ihre Vorbilder im Urbanen und spezifisch der Entwicklung im Kanton Basel-Stadt: Das Team von «Unterdessen» hat den Zuschlag für dieses Projekt bekommen. Es residiert im Gundeldingerfeld, dem früheren Sulzer-Burckhardt-Areal zwischen Gundeldinger- und Dornacherstrasse.

Der Kopf dahinter ist Pascal Biedermann, der mit seiner Firma «Zwischennutzungen mit positiven Effekten für die Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur» ermöglichen möchte, wie es auf der Website heisst. Unter anderem arbeitet er auch an der Transformation des Thomy + Frank-Areals im Klybeck. Er ist eng mit dem Baubüro In Situ und seiner Chefin Barbara Buser verbunden.

Sie zeichnet für zahlreiche permanente oder temporäre Projekte in der Stadt verantwortlich, die von links-alternativem und/oder anthroposophischem Geist angehaucht sind. Auch hier: Urbane Narrative fassen in der Landschaft immer mehr Fuss. Und die führenden Köpfe dahinter sind, wie aufgezeigt, oft jene, die bereits im Ideengenerator und Experimentierlabor Stadt tätig gewesen sind.

Es wäre selbstverständlich zu kurz gegriffen, würde man allein Beispiele aus der Siedlungsentwicklung oder der Raumplanung für diesen Trend heranziehen. Eine stetige Verstädterung der Agglomerationsgemeinden lässt sich auch an sozialen Themen ablesen. So in Birsfelden, wo Gratis-Sprachförderung für Kinder mit schwachen Deutschkenntnissen als Pilotprojekt angeboten wird.

Oder in Arlesheim, wo neben der Frage, mit welcher Rigidität der historische Dorfkern geschützt werden soll, vor allem die Zustände rund um das Asylzentrum zu reden geben. Oder die flächendeckende Bewirtschaftung von Parkplätzen, die in der Stadt begann und sich allmählich in die umliegenden Gemeinden ausbreitete.

Die Urbanisierung des Basler Umlands schreitet also zügig voran. Im «Dazwischen» bleibt allein die Kantonsgrenze.