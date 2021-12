Leitartikel zum Jahreswechsel Stabilität und Fliehkräfte: Was 2021 der Stadt Basel gebracht hat Das Jahr 2021 ist bald zu Ende. Ein Blick zurück zeigt, dass in Basel eine Stabilität herrscht. Aber es diese wird durch diverse Fliehkräfte auf die Probe gestellt. Patrick Marcolli Hören Drucken Teilen

Als kürzlich vom Tod der amerikanischen Journalistin und Schriftstellerin Joan Didion berichtet wurde, erinnerte ich mich an einen Dokumentarfilm über sie. Er hiess: «Die Mitte wird nicht halten.» Geprägt hatte diese Formulierung der irische Modernist W.B. Yeats. Er sah die Gesellschaft Anfang des 20. Jahrhunderts immer grösseren Fliehkräften ausgesetzt und fürchtete um die Stabilität ihrer Mitte. Ein Blick zurück auf das zu Ende gehende Jahr zeigt, dass auch im vermeintlich stabilen Basel verschiedene Kräfte am Werk sind.

Basel ist und bleibt eine Stadt voller Gegensätze. Materiell betrachtet ernährt sich das Gemeinwesen vom Erfolg der Pharmaindustrie. Obwohl Roche und Novartis in der globalen Pandemiebekämpfung bislang nur Nebenrollen spielen, wird das so bleiben. Nichts daran ändern wird auch der Aktien-Rückkauf durch Roche beim Konkurrenten im Grossbasel. Anderseits denkt und handelt die Stadt links, zum Beispiel mit der Einführung des Mindestlohns, in der Stadtentwicklung politisiert sie gar klassenkämpferisch.

Eine dünne Mehrheit der Stimmbevölkerung – die selbst wiederum im Verhältnis zur gesamten Bewohnerschaft immer kleiner wird – schützt auf dem Wohnungsmarkt regelmässig die Benachteiligten und Schwachen und schwächt die Investoren und Eigentümer. Der Diskurs in der Wohnbaupolitik hat sich in diesem Jahr massiv verschärft. Wie lange sich das die Stadt noch leisten kann, wird die Zukunft zeigen. Und wie es in dieses Bild passen kann, dass sich die Linke in der Frage des Bettelverbots von der Rechten hat vor sich hertreiben lassen, bleibt ebenso rätselhaft. Oder leistet sich die Stadt eine linke und gesellschaftsliberale Politik nur, wenn es die eigene Klientel betrifft?

Basel ist eine Stadt, in der sich dem globalen Trend folgend immer kleinere identitäre Gruppen bilden. Es wird mehr demonstriert als früher, im Fokus stehen die Rechte von Minderheiten. Noch zu Jahresbeginn ist ein Streit darüber entbrannt: Wer darf wann und wo eine Demonstration durchführen? Die Antwort ist systemisch gegeben: alle, überall. Und wie soll die Staatsmacht darauf reagieren? Diese Antwort ist weniger klar. Kurz nach Amtsantritt der neuen Polizeidirektorin schien eine repressivere Linie gefahren zu werden; ein paar Monate später ist das uneindeutiger, wobei sicher die verminderte Lust auf Proteste in Zeiten der Pandemie eine Rolle spielt. Der Staat reagiert auf die gesellschaftlichen Veränderungen, so gut er es eben kann: Man revidiert das Gleichstellungsgesetz und die Linke erhebt umgehend Forderungen nach mehr Fachstellen-Personal. Symbolpolitik?

Basel ist Kulturstadt. Wie überall leidet auch bei uns die Debattenkultur unter dem Einfluss der «sozialen» Medien. Aber darum soll es hier nicht gehen, sondern um die Frage, welchen Einfluss die Kultur und die Kulturschaffenden in dieser Stadt (noch) haben. Geht es um Subventionspolitik, so ist er enorm gross. Die Umsetzung der Trinkgeldinitiative lässt sich die Stadt extra kosten, nirgendwo wird ein Rappen abgezweigt. Doch im Kern der Frage nach Kultur müssten ja Inhalte stehen. Sicher, es gab auch 2021 zahlreiche schöne Ausstellungen und bemerkenswerte Aufführungen jeglicher Art. Aber reicht das, um sich Kulturstadt nennen zu dürfen? Welche Stimmen aus Kultur und intellektueller Forschung hören wir, wenn es um gesellschaftspolitische Fragen geht?

Schliesslich ist Basel eine Stadt, die den Kampf gegen den Klimawandel nicht nur probt, sondern ihn mit bürokratischer Härte durchziehen will. Das Präsidialdepartement ist führend und rüstet auf, das Wirtschaftsdepartement sekundiert zusammen mit dem Bau- und Verkehrsdepartement. Klimaschutz ist Common Sense, zum Glück. Das Hochwasser im Sommer, dem drei Fischergalgen am Rheinufer zum Opfer fielen, ist mehr als ein Vorgeschmack auf die Auswirkungen der menschengemachten Erderwärmung. Diesen Kampf wird es aber ohne Entbehrungen oder zusätzliche Bürokratie nicht geben.

Den «Green Capital Award» wird sich Basel hart verdienen müssen mit noch mehr Vorschriften und Regulierungen im Baugewerbe, mit einer sehr unsanften und für viele schmerzhaften Umerziehung vom motorisierten Individualverkehr auf den Langsamverkehr. Interessant wird es, wenn der Minderheitenschutz mit dem grünen Gewissen kollidiert, also wenn eine Tramhaltestelle behindertengerecht umgestaltet wird und dafür Bäume gefällt werden. First World Problems?

Und dann, über allem, die Pandemie. Corona verstärkt zwar gewisse Tendenzen und verschärft den gesellschaftlichen Diskurs, legt aber auch einen Schleier über viele Bereiche. Erst die post-pandemischen Zeiten werden uns wohl mit aller Klarheit zeigen, welche Kräfte wie stark gewirkt haben und ob die Mitte, also der Kern, den unsere Gesellschaft zusammenhält, stärker war als die Fliehkräfte.