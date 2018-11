Das Ziel ist klar: In Basel braucht es geeigneten und erschwinglichen Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten. Dazu soll gerade auch bestehender Wohnraum saniert werden, wobei der Staat möglichst viele Hürden abzubauen habe, um Investoren nicht abzuschrecken. Gleichzeitig sollen Areale für allfällige Erweiterungen grosser Firmen freigehalten werden. Im Gegenzug soll in Basel Ost neuer Wohnraum entstehen, was das Stimmvolk 2014 noch abgelehnt hat.

«Die richtige Wohnpolitik für Basel» nennt die CVP ihr Positionspapier unbescheiden, das die Partei dieser Tage veröffentlichen will und das der bz bereits vorliegt. «Das ist eines der grundlegendsten Themen», begründet CVP-Vizepräsidentin Manuela Brenneis-Hobi das Papier. «Gerade nach der Annahme der vier Wohnungs-Initiativen im Sommer haben wir uns verpflichtet gefühlt aufzuzeigen, wie wir uns eine liberale Umsetzung vorstellen können.» Die CVP kommt damit im letzten Moment. Die Basler Regierung will bereits in den kommenden Tagen berichten, wie sie sich die Umsetzung der Initiativen vorstellt.