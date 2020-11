Lichterlöschen im «Studio Central»: Das Kino hat wieder mal dicht gemacht

Anfang 2019 hatte Niranjan Thotakura das Lichtspieltheater gemietet. Mit grossen Hoffnungen war der Inder gestartet. Mit seiner Firma N and N Creations in Münchenstein betreibt er einen Filmverleih, er kennt sich also in diesem Business aus. Thotakura war überzeugt, dass er mit Bollywood-Produktionen genug Publikum anlocken würde. Heute erklärt er im Gespräch, dass die Zuschauerzahlen bis zu Beginn der Coronapandemie oft okay gewesen seien, um nachzuschieben, dass es aber auch Tage gab, an denen kein einziger Besucher vorbeischaute.

In den Vitrinen des «Studio Central» in der Rümelin-Passage hängen noch Filmplakate von Bollywood-Filmen. Die Eingangstüren des Kinos aber sind verrammelt. Auf der Website heisst es: «Leider ist derzeit kein Programm vorhanden.» Daran wird sich in absehbarer Zeit auch nichts mehr ändern. Das Kino, das auf eine ereignisreiche Geschichte mit diversen Besitzerwechseln zurückblicken kann, hat dichtgemacht. Wieder mal.

Liegenschaft gehört zum Inventar der schützenswerten Bauten

Corona hielt auch noch die letzten Zuschauer davon ab, das Kino zu besuchen. Also zog Thokatura die Reissleine und kündete den Mietvertrag. Dieser läuft Ende November aus. Wie es danach mit dem Kino und seinen fast 200 Plätzen weitergeht, ist unklar. «Wir werden die Vermarktung nach Ablauf des Mietvertrags in Angriff nehmen», heisst es von Seiten von Swiss Life, welche die Liegenschaft Gerbergasse 16 im Sommer von der Fluri Real Estate in Cham erworben hat.

«Dafür werden wir – und das gehört zum normalen Vorgehen beim Start einer Vermarktung – auch alternative Nutzungsmöglichkeiten prüfen.» Vor ein paar Jahren gab es einmal Pläne, einen Club einzurichten; sogar ein Baugesuch wurde eingereicht. Schliesslich gaben die Initianten das Projekt wieder auf, weil die Auflagen für den Lärmschutz zu hohe Investitionen verlangt hätten.

Auch sonst werden künftige Mieter bei ihren Planungen nicht ganz frei sein: Die Liegenschaft Gerbergasse 16 zählt nämlich mitsamt der 150 Meter langen Rümelin-Passage zum Inventar der schützenswerten Bauten, was nichts anderes bedeutet, als dass bei jedem geplanten baulichen Eingriff die Kantonale Denkmalpflege kontaktiert werden muss.

Der Schweizer Heimatschutz schwärmt in einem seiner Falblätter von den «charakteristischen Details» des ersten Basler Kellerkinos: Gemeint sind die «feingliedrigen, glänzenden Metallprofile, geschwungenen Formen, Linienraster, kräftigen Farb- und Materialkontraste sowie als Höhepunkt die sonnenförmigen Leuchter an den Wänden».

Das «Studio Central» wurde ursprünglich 1908 ein paar Meter nebenan in der Falknerstrasse eröffnet und dislozierte 1956 an den heutigen Standort. Entworfen wurde der Bau an der Gerbergasse 16 von Architekt Marcus Diener. Es war die goldene Ära der Basler Kinos mit jährlich 4,2 Millionen verkauften Tickets an insgesamt 19 Standorten. Zum Vergleich: 2019 wurden in Basel in sieben Kinos noch 593'000 Eintritte gezählt. Dieses Jahr ist wegen Corona mit einem veritablen Einbruch zu rechnen.

Kinos wie das Küchlin Pathé oder Capitol in der einstigen Kinohochburg Steinenvorstadt sind bis auf weiteres zeitweise oder ganz geschlossen. Geplante Projekte wie das Multiplex im Muttenzer Hagnau-Quartier werden nicht realisiert (die bz berichtete). Und ob das fertiggestellte Kino mit seinen 14 Sälen im Stücki im Dezember aufmacht, steht in den Sternen.

Historiker wünscht sich, dass der Kinosaal erhalten bleibt

«Der Kinosaal ist heute ein vernachlässigtes Kulturgut», bedauert Charles Stirnimann. Der Historiker ist Vorstandsmitglied beim Heimatschutz Basel und findet, dass die spärlichen Überreste einer ehemals reichen Kinokultur zu schützen seien. Dazu gehöre auch das «Studio Central» «als eine der letzten Ikonen aus den goldenen Jahren des Kinos».

Er hofft, dass «dieser einmalige Kinosaal» erhalten bleibt. Das aber geht natürlich nur, wenn bei einer Wiedereröffnung unter einem neuen Mieter mehr Publikum herbeiströmen würde. So wie den Neunzigerjahren, als Longseller wie «Dances With Wolves» (40 Wochen) oder «Forrest Gump» (39 Wochen) im Kino in der Rümelin-Passage die Kasse klimpern liessen.