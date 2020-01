Lichtgestalten: Ein prächtiger Scherbenhaufen

Buntes Glas in guten Stuben und behäbigen Wirtshäusern: Die Schweizer Wappenscheibe strahlt nicht nur Biederkeit, sondern auch Traditionsbewusstsein aus, das bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht. Man könne sich schon fragen, warum die Glasmalerei in der hiesigen Kulturgeschichte eine so prominente Rolle einnehme, sinnierte Kunstmuseumsdirektor Josef Helfenstein bei der Präsentation der neuen Ausstellung «Lichtgestalten». «Vielleicht gehören die Scheiben ja irgendwie zur föderalistischen DNA der Schweiz», so der Direktor. Ariane Mensger, Kuratorin am Kupferstichkabinett, führte diesen Gedanken weiter aus und bezeichnete die Glasgemälde als eine Art von Währung, mittels der sich die Alte Eidgenossenschaft ihres Zugehörigkeitsgefühls versicherte. Als etwa Basel dem Bündnis 1501 beitrat, wurden für das neu hergerichtete Rathaus die Wappenscheiben der 13 Stände angefordert und im heutigen Regierungsratssaal eingesetzt, wo sie noch immer zu besichtigen sind. «Eine Ausnahme», betont Mensger.

Lichtgestalten Zeichnungen und Glasgemälde von Holbein bis Ringler Bis 26. März 2020

Leuchtreklame aus dem Mittelalter Diese Sitte der gegenseitigen Scheibenschenkung wurde erst durch das Erstarken politischer Institutionen und bürgerlicher Kreise möglich. Das grosse und kostspielige Glasfenster löste sich aus dem kirchlichen Zusammenhang und wanderte nach der Reformation ganz in den profanen Gebrauchskontext ab. Mensger zitiert in diesem Zusammenhang den Mittelalterexperten Valentin Groebner, der die Glasgemälde der Renaissance und des Barocks als «Leuchtreklame» bezeichnete. Tatsächlich sind die Scheiben oft ähnlich angelegt, auf maximale Wirkung sozusagen. Dazu gehören der architektonische Zierrat und die Landschaften, die den Blick der Betrachter mit zunehmender Raffinesse in die Bildtiefe ziehen. Ebenso wichtig sind die Wappen der Schenkenden oder der Beschenkten, flankiert von Schildbegleitern, die auch einmal als leicht bekleidete und «körperlich ausdefinierte Damen» auftreten dürfen, wie sich Mensger ausdrückt: mittelalterliche Pin-ups also.