Lidl-Filiale zieht von der Clarastrasse in die Rebgasse

Lidl Schweiz zieht seine Filiale in Basel um. Nachdem der Laden in der Clarastrasse geschlossen wurde, eröffnete die Discounter-Kette am Donnerstag einen neuen Laden in der Rebgasse, teilt Lidl am Eröffnungstag mit.

Auf einer Verkaufsfläche von rund 1'100 Quadratmetern werden über 2'000 Produkte des täglichen Bedarfs angeboten. Lidl Schweiz hat in die neue Filiale an der Rebgasse rund 3 Millionen Franken investiert. Parkieren müssen die autofahrenden Kunden im Parkhaus «Rebgasse», dort stehen rund 180 Parkplätze zur Verfügung.

Beim Erscheinungsbild des Ladens habe sich Lidl für den Einsatz von Holz entschieden. Bei der Planung der Ladenfläche sei zudem bedacht worden, dass die Kunden in kurzer Zeit ihre Einkäufe erledigen können – beispielweise während der Mittagspause.