Nur weil die Swatch-Group nicht mehr an der Baselworld ausstellt, wird die Luxusmesse noch lange nicht von allen gemieden. Am Mittwochnachmittag etwa, dem «Press Day», präsentierte am Stand von Bulgari dessen CEO Jean-Christophe Babin persönlich die neuste Rekord-Uhr aus dem italienischen Hause, die Octo Finissimo Automatic Tourbillon, die dünnste vollautomatische Armbanduhr der Welt. Der Andrang war gross, Babin zeigte sich enthusiastisch, extra dabei war der Designer, der von der Herausforderung sprach, eine technische Unmöglichkeit in die Realität umzusetzen.

Die Grossen halten der seit vergangenem Jahr stark angeschlagenen Messe immer noch die Stange. Doch die geringere Anzahl an Ausstellern hat Folgen. Bespielt wird vor allem die Halle 1, der Vorzeigebau der Messe, deren Fläche allerdings redimensioniert wurde. Das Resultat: Es ist alles übersichtlicher. In der Qualität ist es nicht weniger luxuriös. Dass die Menge an gigantischen Bauten drastisch reduziert wurde, ist zumindest ästhetisch ein Gewinn. Die Exponate derer, die verblieben sind, kommen umso besser zur Geltung. Was auch daran liegt, dass sich die Messebetreiber etwas einfallen lassen mussten, um die Leere nach dem grossen Abgang der Swatch-Marken zu mindern.