Neun Monate also hat sich der Anbieter der E-Scooter dafür Zeit gelassen. «Das war notwendig, um den Neustart vorzubereiten. Wir waren dabei im engen Austausch mit den Behörden», wird Estuardo Escobar, Geschäftsführer von Lime Schweiz, in der Mitteilung zitiert.

Allerdings: Basel guckt bei diesem Relaunch in die Röhre. Denn die giftgrünen Leih-Trottis flitzen neu nur noch in Zürich und nicht mehr in Basel herum. Warum das so ist, darüber wird in der Mitteilung kein Wort verloren.

«Wir möchten uns auf Zürich konzentrieren»

Die bz hat deshalb bei Escobar nachgefragt. Konkret, wann die Lime-Trottinette auch wieder in Basel verkehren werden – und ob das je wieder der Fall sein wird. Schliesslich gibt es einige Basler Kunden, die immer noch ein Guthaben auf der Lime-App geladen haben und darauf warten, dieses einzulösen.

Escobar liess offen, ob Lime dereinst auch wieder auf dem Markt Basel präsent sein wird. Seine knappe Antwort auf die Anfrage: «Nach unserem kürzlichen Relaunch möchten wir uns auf Zürich konzentrieren. Wir informieren, sobald wir zusätzliche Pläne bekannt geben können.»

Basel ist, was Leih-Trottis angeht, ein hartes Pflaster. Derzeit teilen sich drei Anbieter den Markt, ein vierter steht in den Startlöchern. Insgesamt 600 E-Trottinette stehen bereit. (rak)