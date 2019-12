Linke Aktivisten stürmen Weihnachtsgottesdienst von umstrittener Pfarrerin Dietrich

Sie nennen sich das «Kollektiv Frieden statt Hetze»: An Heiligabend missbrauchte eine Handvoll Aktivisten den Gottesdienst in der reformierten Kirche Kleinhüningen für ihre Zwecke.

Dietrich hatte jahrelang am rechtsextremen Blog "Politically Incorrect" mitgewirkt und dabei auch eine führende Rolle eingenommen. Sie trat zudem an verschiedenen Demonstrationen in Deutschland mit rechtsextremen Teilnehmern auf. Wiederholt distanzierte sie sich nur zögerlich von ihrem früheren Tun, zuletzt in einem Interview mit der bz. Ihre Wahl zur Kirchenrätin - dem obersten Gremium der Basler Reformierten - hat die Synode gespalten.

Die Aktion an Heiligabend ist auf Video festgehalten. Darauf ist zu sehen, wie Gemeindemitglieder die Störaktion unterbinden wollen und die Aktivisten schliesslich aus der Kirche werfen. (bro)