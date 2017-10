Die autonome Szene macht in Basel weiter auf sich aufmerksam. Im Kampf gegen das Ausschaffungsgefängnis Bässlergut waren es in den vergangenen Monaten vor allem brennende Autos, die für Schlagzeilen sorgten. In der vergangenen Zeit aber waren es andere Vandalenakte. Jüngstes Beispiel sind die Neubauten rund um das Areal Erlenmatt, die Unbekannte am Wochenende mit verschiedensten Sprayereien verschandelt haben. Oder, wie es auf dem anti-autoritären Blogportal «Barrikade.info» heisst: «Unter dem Motto ‹Zombietown voll sauen› haben wir in der Nacht vom Samstag das Erlenmatt Quartier versaut.» Es soll ein Zeichen sein gegen die Aufwertung der Stadt und teuren Wohnraum, der «Statusniedere» verdränge.

HdM mehrfach Opfer von Attacken

Es ist nicht die erste Farbattacke der vergangenen Wochen. Unlängst sind einmal mehr Räumlichkeiten des Architektenduos Herzog und de Meuron Opfer von Farbattacken. Ihr «Fehler»: Unter anderem hätten die Staatschefs im Rahmen des G20-Gipfels in Hamburg in der von den Basler entworfenen Elbphilharmonie einem Konzert gelauscht. Wiederholt seien Sprayereien an den Gebäuden von «HdM» angebracht worden, bestätigt Sprecher Patrick Ilg einen weiteren Blogeintrag auf dem einschlägigen Portal. In diesem brüsten sich Unbekannte, «Fassade und Garten von Herzog & de Meuron mit Farbe verunstaltet» zu haben. Noch nicht lange her ist zudem eine Demo, die sich nach der Räumung des besetzten Hauses an der Schwarzwaldalle formierte. Das als «Schwarze Erle» bekannte Haus war das letzte besetzte Gebäude der Stadt.

Immer wieder werden die Anti-Autoritären auch ganz persönlich: Ihre Angriffe richten sich zum Teil direkt gegen den Basler Sicherheitsdirektor Baschi Dürr. Einmal brannte ein Auto in seiner Strasse, ein anderes Mal wurde seine Privatadresse im Internet veröffentlicht. Und jetzt dies: Auf einem Flyer rufen Aktivisten zu einem Massenbesäufnis am Wettsteinplatz auf – ganz in der Nähe von Dürrs Wohnhaus. Der Anlass sei «für alle Unannehmlichkeiten, die die Polizei verursacht», ist zu lesen. «Der Flyer ist uns bekannt», sagt Polizeisprecher Toprak Yerguz. Der Anlass fliesse in die Lagebeurteilung der Kantonspolizei ein. FDP-Regierungsrat Dürr selber wollte sich nicht dazu

äussern.