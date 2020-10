Linksrutsch bei den Basler Bürgerlichen: die Auswertung der Positionen

Beobachtung 2: Zustimmung hat klar zugenommen.

Zwar lehnen nach wie vor alle bürgerlichen Parteien eine Quote zur Gleichstellung von Mann und Frau ab. Doch abgesehen von der SVP, deren Wert im einstelligen Bereich verharrte, hat die Zustimmung bei CVP, FDP und LDP klar zugenommen. Die grösste Veränderung sieht man bei der FDP, wo sich der Ja-Anteil von 15 auf 45 Prozent verdreifacht hat. Die Partei hat selber auch eine Frauenförderung für die Wahlen beschlossen, indem die Kandidatinnen auf den Wahllisten vor den Männern rangieren.

Kanton erfüllt Frauenquote bei Staatsbetrieben

Der Frauenstreik und die damit einhergehende Diskussion scheinen also Wirkung gezeigt zu haben. Allerdings ist die Auswertung mit gewissen Vorbehalten zu betrachten: 2016 drehte sich die Frage um die Einführung einer Frauenquote in Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen börsenkotierter Unternehmen. Dieses Jahr wurde gefragt, ob man es richtig finde, dass im Kanton eine Geschlechterquote von 30 Prozent für die Verwaltungsräte staatsnaher Betriebe gilt. Das ist ein deutlich geringerer Einschnitt in die freie Marktwirtschaft. Gleichzeitig bezieht sich die Frage nicht mehr auf eine Neuerung, sondern etwas, das bereits eingeführt wurde.

Die Geschlechterquote wurde 2014 an der Urne angenommen mit der Vorgabe zur Erfüllung bis zur jetzt laufenden Legislatur. Per 1. Januar 2020 war die Geschlechterquote von einem Drittel in allen 22 staatsnahen Unternehmen erfüllt.

