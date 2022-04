Literatur «Mutters Krieg»: Wie sich Traumata schrecklich fortpflanzen Peter Gisi erforscht in seinem Romanerstling «Mutters Krieg» eine komplexe Familiengeschichte zwischen Java, Basel und Holland.

Die Wunden der Eltern übertragen sich von Generation zu Generation. Peter Gisis Mutter Hanneke (Mitte) mit Eltern und Geschwistern in Java, ca. 1932. Zvg

«Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Später erst zeigt sich, was darin war. Aber ein ganzes Leben lang rinnt das an uns herunter …» Das Zitat des österreichischen Schriftstellers Heimito von Doderer kommt einem unweigerlich in den Sinn, wenn man den Débutroman des Basler Autors Peter Gisi liest.

«Mutters Krieg» ist ein eindrücklicher autobiografischer Roman über die Fortpflanzung von Traumata, die man in der Kindheit erleidet und praktisch zwangsläufig weitergibt, wenn man sie nicht aktiv bearbeitet. Und trotzdem, das muss man betonen, ist «Mutters Krieg» bei allem Schmerz und aller Traurigkeit nicht einfach ein tristes Buch. Denn es lebt auch von der erstaunlichen Widerstandsfähigkeit, von der berührenden Kraft der Imagination und der Bilder, die der Autor für das Leiden in dieser unglücklichen Familie findet. Und nicht zuletzt überzeugt der Roman durch seine eigenwillige Poesie, mal nüchtern dokumentarisch, mal urkomisch, mal himmelschreiend.

Brutale Gewalt im Internierungslager

Peter Gisis Mutter Hanneke wächst als Tochter eines niederländischen Industriellen mit zwei Geschwistern im indonesischen Java auf. Als im März 1942 die japanischen Invasoren die Insel erobern, ist das Mädchen zwölf Jahre alt. Die Familien werden auseinandergerissen, die Frauen und Kinder und die Männer kommen in getrennte Internierungslager. Hier sind alle Insassen verschiedensten Formen brutalster Gewalt ausgesetzt und werden gezwungen, öffentlichen Foltermethoden stundenlang zuzusehen. Das Buch öffnet damit einen schmerzhaften Blick in eine bei uns weitgehend unbekannte Welt.

Basler Autor mit Schreibwerkstatt Peter Gisi (* 1957) ist in Basel und den Niederlanden aufgewachsen und lebt heute im Kleinbasel. Er arbeitete als Bibliothekar, Nachtwächter, Hilfsarbeiter, Werbetexter, Nachtportier, Journalist und Buchhändler. Heute leitet er eine Schreibwerkstatt bei der Stiftung Rheinleben in Basel. Peter Gisi veröffentlichte Prosa und Lyrik in Anthologien sowie den Gedichtband «Die Berührung der Stadt». «Mutters Krieg» ist sein erster Roman.

Das Mädchen Hanneke wird das Lager zeitlebens mit sich herumschleppen. Auch in die Ehe mit einem promovierten Anglisten und Basler Gymnasiallehrer, der Peter Gisis Vater wird. Die Ehe ist beidseitig von Gewalt geprägt. Beide Eltern erweisen sich als emotional nicht zugänglich. Sohn Peter zieht sich deshalb immer mehr in sich selber zurück, neigt zu Mutismus, wird ein Schulversager – und sehnt sich nach nichts mehr als ein bisschen Zuwendung. Als die Mutter einmal sagt: «Junge, du siehst müde aus», erlebt er das bereits als «ein Paradies von Nähe».

Eine schrecklich normale Mittelstandsfamilie

Singulär und darum unvergesslich auch der Besuch mit dem Vater im Kino «Palermo». Als ihn die Mutter einmal ins Konzert mitnimmt, empfindet das Kind erstmals so etwas wie eine Zugehörigkeit zu einem grösseren Ganzen. Wahrscheinlich ist diese Familie von aussen betrachtet eine schrecklich normale bildungsbürgerliche Mittelstandsfamilie. Da steht auch ein Klavier, das aber nicht bespielt wird. Es dient nur «als Resonanzkörper für Vaters hemmungsloses Niesen». Es sind solche Bilder, die die Kälte und Leere dieses Lebens auf bezwingende Weise evozieren.

Nach zwölf Jahren wird die Ehe geschieden, die Mutter zieht mit den Kindern nach Holland, Sohn Peter ist da neun Jahre alt. Und er bleibt auch hier der Schlechteste in der Klasse. Beim Intelligenztest am Ende der Primarschule schneidet er zwar am besten ab, fühlt sich aber weiterhin fehl am Platz. Sein sicherster Ort wird das winzige Abstellkämmerchen, in das der Mülleimer der Familie zweimal die Woche zum Leeren gestellt wird. «Wenn ich ganz in mich krieche, nehme ich genauso viel Platz ein wie ein Abfallkübel.»

Von Empathielosigkeit zu purem Sadismus

In 87 kurzen Blitzlichtern werden im Roman die Kindheit der Mutter und des Sohnes beleuchtet. Manches lässt einem den Atem stocken. Etwa, wenn der Vater am Familientisch die Geschichte einer Schlittenfahrt erzählt. Verfolgt von Wölfen, entscheiden sich die Eltern, zuerst das eine und dann auch das andere Kind zu opfern, um sich selber zu retten. Da steigert sich Empathielosigkeit zu purem Sadismus. Im Vordergrund von «Mutters Krieg» steht aber die widerständige Imaginationskraft, mit der das Kind um sein Überleben kämpft, sein Suchen und Finden von Frei- und Zwischenräumen in den emotionalen Zumutungen des Alltags.

Der lakonische Schluss des Romans hat dann schon fast etwas subversiv Versöhnliches. Der erwachsene Autor imaginiert an Weihnachten eine tiefe kindliche Sehnsucht: gemeinsam mit Mutter und Vater im Quartierladen um die Ecke einkaufen zu gehen. Was die beiden getrennt in ihre Körbe laden, bietet auf seine Art ein liebevoll entlarvendes Psychogramm dieser hilflosen, verletzten Seelen.