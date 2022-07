LITTERING Freiwilliges Aufräumen im St. Johann –Raumpatenschaft sorgt für ein sauberes Quartier Raumpaten und Raumpatinnen können sich in Basel an freiwilligen Putz- und Entsorgungsaktionen beteiligen. Die Stadtreinigung Basel begrüsst solche Aktionen.

Die freiwilligen Helferinnen und Helfer bemühen sich, die Stadt sauber zu halten, damit solche Bilder vermieden werden können. Kenneth Nars

Die Aufräumaktion richtet sich an Freiwillige, die regelmässig in einem festgelegten Gebiet in der Stadt helfen wollen, das Quartier sauber zu halten. Gemeinsam mit dem Amt für Umwelt und Energie hat das Stadtteilsekretariat Basel-West im Frühling dieses Jahres diese Aktion ins Leben gerufen.

Beteiligt sind bisher fünf sogenannte Raumpatinnen und Raumpaten, die in regelmässigen Abständen im unteren St.Johann Quartier Abfall sammeln und entsorgen. Treffpunkt ist das Quartierzentrum Lola an der Lothringerstrasse. Dort können sich die Freiwilligen mit dem nötigen Material ausrüsten, wie Müllsäcke, Greifzangen und Handschuhe. Die Ausrüstung stellt ihnen die Stadtreinigung Basel zur Verfügung, die solche Aktionen sehr begrüsst.

Mehrere Aufräumaktionen in der Stadt im Gange

Dominik Egli, Leiter der Stadtreinigung Basel sagt auf Anfrage:

«Wir hoffen, dass es zu einem Umdenken in der Bevölkerung kommt, wenn vermehrt auch Privatpersonen in der Stadt aufräumen.»

Eine Entlastung für ihren Betrieb sei es jedoch nicht unbedingt, da die Raumpatenschaft auf freiwilliger Basis funktioniere: «Es wird von den Freiwilligen zwar jeweils eine Route angemeldet, wir können aber nicht davon ausgehen, dass dort dann wirklich aufgeräumt wurde», sagt Egli. Aber die Freiwilligen würden ohnehin eher Gebiete abdecken, welche die Stadtreinigung seltener bediene.

Der Vorteil an den freiwilligen Helferinnen und Helfern ist, dass sie sich weniger an die Trennung von privaten und öffentlichen Räumen halten müssen, wie es für die Stadtreinigung vorgeschrieben ist: «Es kann vorkommen, dass sich die Freiwilligen auch einen zugemüllten Vorgarten vornehmen, das dürfen wir nicht», sagt Egli.

Direkt hat die Stadtreinigung mit der Raumpatenschaft im St.Johann nichts zu tun, jedoch können sich Freiwillige jeweils bei der Stadtreinigung melden, wenn sie regelmässig aufräumen wollen. Dazu sagt Dominik Egli: «Uns ist es wichtig, dass wir die zukünftigen Helferinnen und Helfer kennen lernen, da sie ja auch mit unserem Material in der Stadt unterwegs sind.»