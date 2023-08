Öffentlicher Verkehr Hier werden 200 Meter lange Züge repariert: SBB eröffnen neue Serviceanlage in Basel

Jüngst wurde die für 35 Millionen Franken erneuerte Serviceanlage der SBB in Basel beim Areal Wolf ausgebaut. Sie ist die grösste ihrer Art in der Nordwestschweiz. Am Samstag ist sie erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich.