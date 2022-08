Livemusik Der Jazz übernimmt das Zepter in Basel Das Festival «Em Bebbi sy Jazz» wird wohl auch diesen Freitag wieder Zehntausende Menschen in die Innenstadt locken. Ein Abend voller Musik in verschiedensten Genres steht bevor.

Auch in diesem Jahr soll auf dem Marktplatz wieder getanzt werden. Archivbild: Juri Junkov

Diesen Freitag um 18:00 Uhr startet die 38. Ausgabe des «Em Bebbi sy Jazz» Festivals. Den Auftakt machen die Marching-Bands, die durch die Freie Strasse ziehen. Ausserdem spielen mehr als 70 Bands auf 30 Bühnen in der Basler Innenstadt. Die Dimension für einen eintägigen Konzertanlass sei nicht nur in der Schweiz, sondern wohl weltweit einzigartig, schreibt das Organisationskomitee.

«Wir erwarten zwischen 70'000 bis 100'000 Zuschauerinnen und Zuschauer», sagt Pascal Degen aus dem Organisationskomitee, zuständig für Sicherheit und Umwelt an der Medienkonferenz am Dienstag. Das Festival bleibe aber stark mit der Region Basel verbunden: Auch wenn mittlerweile Menschen aus anderen Regionen das Festival besuchen, bleibe der Anspruch, ein Anlass aus Basel und für Basel zu sein, sagt Peter Eichenberger, Präsident des Organisationskomitees.

Fokus als Publikumsmagnet

Das Fokusthema der diesjährigen Austragung sei «Tribute to». Verschiedene Künstlerinnen und Künstler zollen den ganz Grossen Tribut mit ihrer Musik. D'Schmiir spielen ihre Baseldeutschen Versionen der Hits von The Police. Souled Out erweisen den Funkmusikern von Tower of Power die Ehre. Auch die Musik von Supertramp, U2 und Amy Winehouse werden am diesjährigen Festival geehrt, sagt Eduard Löw, der für die Musik zuständig ist.

Ein ganz besonderes Highlight sei der Auftritt von Sandro Luisi's «Tribute to Santana» Band. Der schottische Sänger Alex Ligertwood, der lange Zeit mit Carlos Santana unterwegs war, bereichert die Tributeband. Für alle Beteiligten sei das einmalige Projekt am Bebbi sy Jazz ein Highlight und ein Abenteuer, sagen Bandleader Luisi und Gastmusiker Ligertwood.

Mit dem Fokusthema soll ein breites Publikum angesprochen werden, getreu dem Motto «Jazz und no vyyl meh». Rock, Latin, Soul und Funk locken zusätzliche Besucherinnen und Besucher ans Festival. Eichenberger sagt:

«Sie kommen wegen Rock, Latin oder Soul, bleiben aber wegen des Jazz.»

Eine Bühne für den Nachwuchs

Ein wichtiger Bestandteil des Festivals sei zudem die Förderung von jungen Musikerinnen und Musikern. So bespielen Studentinnen und Studenten der Jazzschule Basel die Freilichtbühne zum grünen Helm. Auch im Stadthaus Höfli würden mit Anatole Muster, Allan Low und Arbajo Jairus junge Künstler aus der Region Basel musizieren, sagt Löw.

Nach dem Ausfall wegen Corona 2020 und der reduzierten Version 2021 soll die diesjährige Ausgabe in alter Grösse zurückkehren. Die Spielorte würden sich in diesem Jahr wieder um den Barfüsserplatz, den Marktplatz und die Universität verteilen, genau wie in der letzten regulären Ausgabe 2019, sagt Eichenberger.