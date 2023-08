Liveticker Der Abwärtstrend kann auch in Zürich nicht gestoppt werden: Ein schwacher FCB verliert gegen die Grasshoppers mit 1:3 Nach dem frühen Ausscheiden in der Conference-League-Qualifikation kann der FC Basel das Ruder auch in der Liga nicht herumreissen und muss sich gegen kämpferische Grasshoppers geschlagen geben. Zu reden gaben vor allem die weiteren Ausfälle auf Seiten der Basler.

Das Spiel:

Sind es die müden Beine von der Kasachstan-Reise, die Ernüchterung des europäischen Ausscheidens oder schlicht die dünne Kaderbreite, welche den Fehlstart in diese Partie begründen? Den Grasshoppers ist es egal, nach nur sieben Minuten kullert eine flache GC-Hereingabe durch den Basler Strafraum an Freund und Feind vorbei. Kein FCB-Verteidiger fühlt sich für Filipe de Carvalho zuständig, welcher den Ball nur noch über die Linie drücken muss.

Diese Spielszene beschreibt den Verlauf der ersten Halbzeit passend, das Spiel läuft komplett an den Baslern vorbei. Die Grasshoppers sind spielbestimmend, gefährlich und aufsässig. Rotblau lässt seinen Gegner gewähren und hat überhaupt keinen Zugriff auf das Spielgeschehen. Der einzige Lichtblick aus Basler Sicht ist der zwischenzeitliche 1:2-Anschlusstreffer von Arnau Comas, welcher aber nur etwas am Totomat und nichts an den Kräfteverhältnissen auf dem Platz ändert.

FCB-Trainer Timo Schultz muss zur Pause reagieren und wechselt doppelt. Die Umstrukturierung der Abwehrreihe haucht den Gästen zwischenzeitlich neues Leben ein. Der Knackpunkt der Partie spielt sich dann auch kurz nach Wiederanpfiff ab, als das vermeintliche 2:3 von Thierno Barry aufgrund einer hauchdünnen Abseitsposition aberkannt wird. Eine Spielszene, welche den Start einer Aufholjagd hätte sein können, symbolisiert das Pech und Unvermögen der Basler.

Die verletzungsbedingten Auswechslungen von Arnau Comas und Ricardo Calafiori bringen dann endgültig einen Bruch ins Basler Spiel. Die Grasshoppers müssen nicht mehr, die Basler können nicht mehr. So plätschert das Spiel vor sich hin, die Basler haben ihr Schicksal früh akzeptiert und können am Ausgang der Partie nichts mehr ändern.

Der Beste:

Arnau Comas ist der einzige Verteidiger, welcher in einer wackligen FCB-Abwehr zu überzeugen weiss. Zudem ist er auch der einzige Torschütze für die Basler. Seine verletzungsbedingte Auswechslung können seine Kollegen nicht kompensieren.

Das gab zu reden:

Dan Ndoye, welcher sich laut Gerüchten in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Bologna befindet, fehlt nach offizieller Angabe angeschlagen. Zudem wird zur Halbzeit der unglücklich agierende Finn Van Breemen ausgewechselt, kurze Zeit später müssen sowohl Arnau Comas als auch Ricardo Calafiori verletzt raus. Aufgrund dieser personellen Notsituation spielen über die gesamte Spieldauer fünf verschiedene Akteure auf der Position des Innenverteidigers.