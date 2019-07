Gabs das schon mal, sooooo viele Leute an einem Konzert «Im Fluss»? 90 Minuten vor Konzertbeginn sind die Sitzplätze am Rheinufer bereits besetzt. «The city center must be empty», sagt ein Tourist beeindruckt. Tatsächlich: So viele Menschen am Rheinweg auf der hoffnungslosen Suche nach einem Sitzplatz, einem Sichtplatz.

Dass wir Tausendschaften hinter den Fanreihen das Konzert auch in der Druggede geniessen können, liegt an den beiden Berner Gentlemen: Lo & Leduc unterhalten nicht nur mit ihren phrasierten Tanzrhythmen und ihrem vollen Bandsound (inklusive Bläsersatz), sondern auch mit ihren Ansagen. Besonders schätzt das Basler Publikum den Freestyle-Rap, mit dem der Lokalstolz gestreichelt wird: Die Berner bauen Basler Ausdrücke wie «Rossbollemississippi» (für den Rhein) oder «Dante Schuggi» in die Reime ein. Das sorgt für Zwischenjubel im Riesentrubel. «Ihr seid verrückt. Was macht ihr an einem Freitag?», fragen Lo & Leduc gegen Ende ihres mitreissenden Auftritts. Am Freitag? Na, da pilgern wir wieder an den Fluss. Ich aber erstmals nach 20 Jahren ohne Notizblock. The Times they are a-Changin’.







* The End

Mit diesem Text verabschiede ich mich in die Selbstständigkeit. Schön wars, spannend wirds. Ademessi.