Lockdown-Lockerung in Basel: Ansturm auf Obi, volle Coiffeurgeschäfte – das war der Montagmorgen

Diese Schlange vor dem Obi, so etwas kannte man nur von Bildern aus Österreich, wo die Menschen hunderte von Metern mit gebührendem Sicherheitsabstand anstanden. Jetzt gibt es diese Bilder auch in Basel. Bereits um 7 Uhr morgens war der Ansturm auf den Baumarkt Obi auf dem Basler Dreispitz gross. Und er hielt bis zum Mittag an – deutlich.

Viele gaben sich allerdings mit einem Haarschnitt zufrieden. Wenn sie denn einen Termin erhielten: Beim Walk-In-Coiffeur am Basler Barfüsserplatz war dann doch eine Warteschlange auszumachen. Sie war beileibe nicht so lang wie die vor dem Obi, hielt aber seit Montagmorgen an.

Das Warten auf die nächste Lockerung am 11. Mai

So waren entsprechend mehr Mundschutzträger als in den vergangenen Tagen und Wochen in der Basler Innenstadt zu sehen. Allerdings nicht so viele, dass sie in der Überzahl gewesen wären: Die Strecke zwischen Barfüsserplatz und Marktplatz zeigte sich am Montag kurz vor Mittag wieder ziemlich bevölkert, etwa, wie an einem normalen Arbeitstag während der Sommerferien. Was doch ein markanter Unterschied zu den strengsten Zeiten des Lockdowns ist, damals war die Gerbergasse leergefegt.

Derweil warten Detaillisten auf den 11. Mai, also den Zeitpunkt, an dem auch wieder andere Waren als nur das Nötigste erhältlich sein werden. Der Inhaber eines Herrenbekleidungsgeschäfts an der Münzgasse beim Rümelinsplatz machte gerade Reinigung und Mini-Inventur. Er wolle bereit sein, wenn es für die nächste Tranche an Gewerblern mit der Wiedereröffnung losgehe. Viele taten es ihm gleich: Restaurants nehmen letzte Renovationsarbeiten wahr, andere empfangen Warenlieferungen. Nicht vergebens, denn gemessen an der Frequenz der Passanten dürfte die nächste Lockdown-Lockerung kaum zu erwarten sein.