Lörrach-Brombach 3500 Menschen evakuiert: Entschärfung von Fliegerbombe an Bahnstrecke läuft Am Mittwochvormittag wurde bei Bauarbeiten an der Bahnstrecke bei Lörrach-Brombach eine amerikanische Fliegerbombe entdeckt. Die Entschärfung läuft.

Die amerikanische Fliegerbombe wiegt etwa 250 Kilogramm. Polizeipräsidium Freiburg

In Lörrach-Brombach läuft ein Grosseinsatz: Gegen 10.10 Uhr sei bei Baggerarbeiten für die Mobilitätsdrehscheibe beim S-Bahn-Haltepunkt eine Fliegerbombe entdeckt worden, sagt Mathias Albicker, Sprecher des deutschen Polizeipräsidiums Freiburg. Es handle sich um eine amerikanische Bombe. Der Kampfmittelräumdienst ist seit zirka 13 Uhr vor Ort.

Rund 3500 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, teilt die Polizei mit. Polizeisprecher Michael Schorr sagt, dass man im Umkreis von 500 Metern die Häuser räumen werde. Es müssen also Einwohner von Brombach und Hauingen evakuiert werden.

Halle soll als Notunterkunft dienen

In der Hauinger Halle bereitet das Deutsche Rote Kreuz alles für die Evakuierung vor. Noch ist die Halle leer, davor sitzt eine Reihe von Menschen, die ihre Häuser bereits verlassen haben. Zwei Frauen und ein kleiner Junge sind darunter. «Heute Morgen habe ich noch gearbeitet», sagt die ältere, «und jetzt musste ich ganz schnell raus.» Ihr Haus ist direkt beim Bahnhof. Dass sie nicht weiss, wie es nun weitergeht, macht ihr Kummer. Eigentlich müsse sie heute Nachmittag noch arbeiten, erzählt sie noch. Aber das werde wahrscheinlich nicht funktionieren.

Eine junge Frau kommt mit einem Rollkoffer herbei gelaufen. Auch sie soll eigentlich in der Halle unterkommen, entscheidet sich dann aber kurzfristig, lieber bei ihrer Schwester einzuziehen.

Verstärkung aus Stuttgart angefordert

Für den Kampfmittelräumdienst wird entscheidend sein, wie gross die Bombe ist, in welchem Zustand sich die Zünder befinden und wie tief die Bombe liegt. Die Arbeit wird für die Experten zudem umso schwerer, je länger eine Bombe im Boden liegt. Ein erstes Team des Kampfmittelräumdienst hat laut Polizeisprecher Schorr die Bombe untersucht. Das Ergebnis: Sie wird entschärft, dazu sei nun das nötige Equipment von Stuttgart aus auf dem Weg. Wann die Verstärkung eintrifft, stehe noch nicht fest. Sobald sie vor Ort sind, beginne die Entschärfung, sagt Schorr.

Vor Ort heisst es von der Polizei, dass auch eine Sperrung der Bundesstrasse 317 möglich sei. Bereits seit Vormittag kommt man von der Ortsdurchfahrt in Brombach nicht mehr in Richtung des Bahnhofs. Entsprechend kommt man auch von Hauingen nicht über die Franz-Ehret-Strasse nach Brombach. Anwohnende dürfen nicht mehr in ihre Häuser.

Anwohnende zeigen Verständnis für Absperrung

Zurzeit ist der Bus- und Bahnverkehr unterbrochen. Darüber informiert auch die Deutsche Bahn in ihrer App. Ein Schienenersatzverkehr sei eingerichtet. Im Lörracher Hauptbahnhof hat es laut einem Reisenden auch eine Lautsprecherdurchsage gegeben, dass die Regio-S-Bahn aufgrund des Bombenfunds nicht fahre.

An der Absperrung am Siegmeer in Hauingen erklären Polizeibeamte den Anwohnenden, dass sie zurzeit das Wohngebiet nicht mehr betreten dürfen. In der Regel gibt es Verständnis, manchmal aber drängen Menschen auch darauf, weitergehen zu dürfen. Ein junges Paar mit Toastbrot und Kartoffeln will die hilfsbedürftige Mutter besuchen. Doch auch die beiden dürfen nicht weiter. Eine Viertelstunde lang reden sie mit den Beamten, dann gehen sie.

Ein Mann möchte seine Frau und Kinder aus dem gesperrten Gebiet holen, er darf durch. «Wir holen jetzt ein paar Sachen aus der Wohnung und dann warten wir an einem kühlen Plätzchen, bis sich die Sache beruhigt hat», sagt eine junge Frau, die an der Sperre ebenfalls auf ihren Mann wartet.

Deutsche Warnapp informiert über Lage

Derweil versorgen Anwohner die Polizei mit kühlen Getränken. «Wenn sie was brauchen, einfach Bescheid geben», sagt eine Frau. Die Mineralwasserflasche wird in der heissen Sonne gerne angenommen. Eine Frau hat ihre Wohnungstür offenstehen lassen, sie will unbedingt durch die Sperre. «Ich kann Sie nicht durchlassen , sagt der Beamte mit Nachdruck, wenn die Bombe hochgeht und Ihnen passiert etwas, habe ich die Verantwortung.» Die Frau verzichtet schliesslich auf den Besuch.

Inzwischen gibt es auch eine Mitteilung über die deutsche Warnapp Nina: Menschen sollen betroffene Gebiet meiden und auch den Notruf nicht durch Nachfragen blockieren. Laut der Meldung gibt es umfassende Evakuierungen und erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Feuerwehr steht bereit

Im Einsatz ist auch die Lörracher Feuerwehr: Kommandant Manuel Müller sagt, dass ein Löschzug ausgerückt sei. Dieser befinde sich vor Ort in der Bereitstellung. Sollten weitere Kräfte nötig sein, würde man diese nachalarmieren.

Bei der Baustelle in Brombach handelt es sich um die Mobilitätsdrehscheibe. Der Stadt sei bewusst gewesen, dass die Baustelle im Verdachtsgebiet für alte Bomben liegt, sagt Frank Beuschel, stellvertretender Tiefbauleiter der Stadt Lörrach, am Rande eines Medientermins am Mittwoch. Man sei im Vorfeld entsprechend vorsichtig gewesen.