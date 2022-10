Lösungen gesucht Café, Kletterwand oder Ort zum Jassen: Wie geht es mit dem Basler Landhof weiter? Die Frist für die Onlinebefragung zur Zukunft des Landhof-Areals im Kleinbasel lief am 13. August ab. Ergebnisse werden vom Kanton erst gegen Ende Jahr kommuniziert. Nutzende des Areals befürchten, dass es noch Jahre gehen könnte, bis eine Lösung vorliegt.

Wie geht es mit dem Landhof-Areal weiter? Archivbild: Roland Schmid

Teilüberbauung, Parkanlage oder unterirdisches Parkhaus – an Visionen für das ehemalige FCB-Stadionsareal Landhof mangelte es während der letzten zehn Jahren nicht. Gegen sämtliche hervorgebrachten Vorstösse gab es jedoch Einwände. Der Landhof soll so bleiben wie er ist, lautete der Tenor an der Informationsveranstaltung «Landhof – wie weiter» vom 23. Juni.

Per QR-Codes, die auf Plakaten in der Nähe des Landhofs positioniert wurden, konnten Passanten bis am 13. August ihre Ideen und Wünsche zur Neugestaltung einbringen. Seit der digitalen Befragung des Präsidialdepartements, die die Stimmung in der interessierten Anwohnerschaft einfangen und katalysieren sollte, ist es ruhig. Die Plakate stehen noch immer.

Kanton stellt eine Auswertung der Ergebnisse auf Ende Jahr in Aussicht

Jetzt, zwei Monate später, zeigt eine Nachfrage beim Kanton, dass die Ergebnisse erst Ende Jahr zu erwarten seien. «Die Auswertung läuft noch», sagt der Projektleiter für Stadtteilentwicklung Olivier Wyss. Der Kanton könne voraussichtlich auf Ende Jahr über die Ergebnisse der Auswertung und über das weitere Vorgehen informieren. Wie frequentiert sich Interessierte mittels der Umfrage einbrachten, sei schwer abzuschätzen. Auf kritische Stimmen aus dem Quartier bezieht der Kanton auf Nachfrage der bz keine Stellung.

Selbst an der Umfrage teilgenommen hat auch die Heimleiterin vom Tagesheim Landhof Evelyne Mühlfriedel. «Ich begrüsse es, dass endlich der Dialog mit den Nutzern des Areals gesucht wird», sagt Mühlfriedel, die zwar einräumt, dass die Prozesse etwas langsam laufen. «Für den Spielplatz hoffen wir auf eine sanfte Renovation und innovative Neuerungen, wie eine Kletterwand bei der Sitztribüne», sagt die Sozialpädagogin, die den Landhof-Naturspielplatz täglich nutze und schätze. Bestehende Nutzende sollten das Areal weiterhin nutzen können und es sollte Platz haben für ein Café, sagt Mühlfriedel.

Arealnutzer wartet bereits seit einem Jahrzehnt auf bessere Perspektiven

Ähnliche Pläne, aber mehr Bedenken im Hinblick auf die Zukunft des Landhof-Areals, äussert ein Arealnutzer der sich auf dem Areal in der Kinder- und Jugendarbeit engagiert. Mehr Schall und Rauch als ein repräsentatives Abfragen der Quartierinteressen vermutet er hinter dem wiederholten Einbezug der Anwohnerschaft.

«Ich habe Angst, dass es wieder nicht vorwärtsgeht», sagt er. Einen generationenübergreifenden Mittagstisch auf der Tribüne, ein Elterncafé oder einen Raum für kartenspielende Senioren sei ein grosses Interesse der Anwohnerschaft. Im Quartier wachse der Unmut, man sehne sich nach einer Wiederbelebung des Areals – einem Ort für Bewegung und Begegnung. «Wir möchten einen Betrieb eröffnen – jetzt», sagt er.

Gruppierung «Landhof neu denken» sieht Quartier-Interesse vertreten

Grundsätzlich positiv gestimmt zeigt sich SP-Grossrat und Mitglied bei der Gruppierung «Landhof neu denken» Claudio Miozarri: «Eine neue Lösung zu finden, braucht Zeit. Da kann man der Verwaltung noch keine Vorwürfe machen», sagt Miozarri, der aber die Ungeduld der heutigen Nutzenden versteht. Insbesondere die Entwicklung eines langfristigen gastronomischen Angebots braucht bauliche Anpassungen, sagt Miozarri.

Ein erster Schritt in Richtung einer niederschwelligen Nutzung und Entwicklung ist die für Sommer 2023 angesetzte Tribünenöffnung.