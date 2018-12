Eine einzige Stimme hat gestern den Ausschlag dafür gegeben, dass die Angestellten des Kantons Basel-Stadt im nächsten Jahr rund 15 Millionen Franken mehr Lohn erhalten. 47 zu 46 lautete das Resultat in der Abstimmung über den vorzeitig gewährten Teuerungsausgleich. Dieses knappst mögliche Verdikt kam zustande, weil sich zwei Kantonsangestellte enthielten – oder, andersrum, weil sich acht Kantonsangestellte nicht enthalten wollten. Aber das Ganze von vorne.

Der erste, der bezüglich Abstimmungsverhalten die Karten auf den Tisch legte, war Remo Gallacchi. In weiser Voraussicht, später nicht den Stichentscheid fällen zu müssen, begab sich der Grossratspräsident und Konrektor in den Ausstand. «Ich weise darauf hin, dass ich dazu nicht verpflichtet bin», sagte Gallacchi, als er seinen Platz an Statthalter Heiner Vischer (LDP) übergab und sich auf ein Hinterbänkli zurückzog.