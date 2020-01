Lohngleichheit: Bei Aufträgen des Kantons werden künftig Stichkontrollen durchgeführt

Künftig wird bei Unternehmen, die einen Auftrag des Kantons erhalten, die Lohngleichheit anhand von Stichkontrollen geprüft, wie der Kanton Basel-Stadt heute mitteilt. Für die Kontrollen sei die Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern zuständig.

Die Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern sei dem Regierungsrat ein zentrales Anliegen. Deshalb hat er beschlossen, ab 2021 die Lohngleichheit bei Unternehmen, die einen Auftrag des Kantons erhalten, zu kontrollieren. Fehlbaren Unternehmen werde die Möglichkeit eingeräumt, in einer angemessenen Frist Korrekturen vorzunehmen. Danach können Sanktionen ausgesprochen werden.

Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann: „Noch immer verdienen Frauen für gleichwertige Arbeit häufig weniger als ihre Kollegen. Mit der Einführung der Lohnkontrolle bei Unternehmen, die für den Kanton arbeiten, haben wir ein wirksames Instrument, um die Lohngleichheit dort zu prüfen.“

Der Regierungsrat hat entschieden, begleitend zu den Stichkontrollen im Beschaffungswesen verschiedene Massnahmen zur Sensibilisierung und Information der Unternehmen umzusetzen. Die Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern organisiert deshalb im laufenden Jahr Informationsveranstaltungen für Unternehmen zum Lohngleichheitsinstrument und zum Ablauf der Kontrollen.

Ab 2021 wird eine Selbstdeklarationspflicht für die Unternehmen eingeführt. Das heisst: Anbieterinnen und Anbieter reichen gemeinsam mit einer Offerte eine Selbstdeklaration und einen Nachweis zur Lohngleichheit in ihrem Unternehmen ein. «Damit möchten wir die Unternehmen für das Thema Lohngleichheit sensibilisieren und sie auffordern, allfällige Defizite in ihrem Betrieb zu beheben», so Leila Straumann, Leiterin Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern.