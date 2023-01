Lufthygieneamt Wegen des Hitzesommers: Dicke Luft in der Region Basel Die Ozonbelastung in der Nordwestschweiz ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, teilt das Lufthygieneamt beider Basel mit. Auch die Feinstaub-Konzentration hat im vergangenen Jahr zugenommen.

Ein Hotspot der Luftschadstoff-Belastung: Die Feldbergstrasse. Bild: Juri Junkov

Der Hitzesommer schlägt sich auch in den Zahlen des Lufthygieneamts beider Basel nieder. Wie das Amt mit Sitz in Liestal am Montag mitteilte, hat sich die Luftschadstoffbelastung 2022 gegenüber dem Vorjahr erhöht – auch, aber nicht nur beim Ozon.

Immerhin: Beim Stickstoffdioxid (NO 2 ) wurde laut Lufthygieneamt keine Veränderung festgestellt. Weiterhin können jedoch lokal die Grenzwerte nicht eingehalten werden. Die Belastung sollte im Jahresmittel unter 30 Mikrogramm pro Kubikmeter liegen. An der Feldbergstrasse im Kleinbasel betrug das Jahresmittel jedoch 37 Mikrogramm, an der A2 in der Hard 33 Mikrogramm. Die übrigen Stationen in der Region Basel lagen unter diesem kritischen Wert. Auf dem St. Johanns-Platz wurden 19 Mikrogramm ermittelt, in Dornach 12.

Im Sommer kam es zu langen Hitzeperioden – das wiederum führt zu erhöhter Ozonbelastung. Bei O3 lautet die Vorgabe, dass der Stundengrenzwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter lediglich einmal überschritten werden darf. Der Stundengrenzwert beim giftigen Gas wurde jedoch am St. Johanns-Platz während 196 Stunden überschritten, auf der Chrischona gar während 385 Stunden.

Die ganz feinen Teilchen sind das Problem

Beim Feinstaub registrierte das Lufthygieneamt ebenfalls eine leichte Zunahme. Der Jahresgrenzwert von 20 Mikrogramm pro Kubikmeter für die Staubteilchen mit einem Durchmesser von weniger als 10 Mikrometer wurde zwar an allen Stationen in der Region eingehalten. Der höchste Wert wurde wiederum, wie beim Ozon, an der Feldbergstrasse gemessen: 20 Mikrogramm. Am tiefsten lag die Konzentration mit jeweils 14 Mikrogramm in Dornach und Sissach.

Besonders problematisch sind beim Feinstaub die feineren Teilchen: jene mit einem Durchmesser unter 2,5 Mikrometer. Ihr Anteil hat sich erhöht in der Stadt: Wurden 2021 auf dem St. Johanns-Platz und in der Feldbergstrasse 11 und 13 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen, waren es im vergangenen Jahr 12 und 15 Mikrogramm. Auch in der Agglomeration wurden leicht höhere Werte gemessen, im Vergleich zum Vorjahr.

Station wird an besser belüfteten Ort verschoben

Eine Neuerung gibt es bei einem Standort einer Mess-Station. Der Kubus an der Feldbergstrasse wird nach 30 Jahren versetzt, von der Hammerstrasse 129 zur Feldbergstrasse 5. Grund ist die Sanierung eines Hauses am bisherigen Standort.

Die Verschiebung wird Auswirkungen auf die Mess-Resultate haben, kündigt das Lufthygieneamt an: «Die Durchlüftung am zwischenzeitlichen Mess-Ort ist durch die offenere Bebauung und Nähe zum Rhein besser. Dadurch wird eine tiefere Schadstoffbelastung, insbesondere durch Stickstoffdioxid, erwartet.»