Luftverkehr Eine Airline macht den Abflug: Corendon schliesst Basis am Euro-Airport Erst im Juli 2021 eröffneten Corendon Airlines eine Basis in Basel-Mülhausen. Bis zu ein Dutzend Ziele flog die Charter-Airline an. Jetzt ist schon wieder Schluss. Das Liniennetz wird stark ausgedünnt.

Die (noch) in Basel stationierte Boeing 737-800 von Corendon Airlines. Bild: zvg

Plötzlich waren sieben Verbindungen nicht mehr buchbar. Verschwunden. Aus dem System genommen.

Jetzt ist klar, warum: Corendon Airlines schliessen ihre Basis am Euro-Airport. Und zwar schon per Ende April 2023, wie der Flughafen auf Anfrage bestätigt: «Wir wurden von Corendon informiert», schreibt die Medienstelle, «dass die Fluglinie ihre Flugzeugflotte reduzieren und zu diesem Zweck die Basis in Basel-Mulhouse auflösen wird.» Von der Airline selber waren bis anhin keine Information erhältlich.

Die türkische Charterfluggesellschaft hatte erst vor einem Jahr feierlich ihre neue Basis am Euro-Airport eingeweiht und eine Boeing 737-800 fix am binationalen Flughafen stationiert. Die Airline flog von Basel aus ein Dutzend Ziele im Mittelmeerraum und die Kanarischen Inseln an.

Es bleibt nur Antalya übrig

Davon sind schon jetzt nur noch fünf buchbar (Hurghada, Antalya sowie Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa). Ab April wird dann nur noch die Verbindung in die türkische Küstenstadt verbleiben. In Antalya hat die Airline ihren Sitz. Auch von Zürich aus fliegt Corendon in die Millionenmetropole.

Corendon hatte in den vergangenen Jahren stark expandiert. Per 2020 verdoppelte der Ferienflieger sein Angebot, bediente über 140 Flughäfen. Die Flotte wuchs auf 20 Flugzeuge an.

Schon im vergangenen Sommer zeichnete sich ab, dass das Geschäft aber offenbar nicht so rund läuft wie erhofft. Per Juli 2022 wurde der Flugplan deutlich ausgedünnt. Die Airline, die Tochtergesellschaften in den Niederlanden und auf Malta besitzt, begründete den Schritt mit Kapazitätsproblemen der Hubs, was zu grossen Verspätungen führe.

2. April 2021: Die Welt ist noch in Ordnung. Vertreter von Corendon Airlines und des Euro-Airports weihen die neue Basis der Fluggesellschaft ein. Bild: zvg

Der Abgang von Corendon ist für den Euro-Airport zwar ein Verlust. Doch andere Anbieter haben ihr Angebot ausgebaut. Platzhirsch Easyjet bedient seit dem Winterflugplan 2022/23 neu auch Marseille. Air Algérie fliegt Algier und Constantine an. ASL Airlines wiederum nahm eine Verbindung nach Algier in Betrieb. Bei Wizz Air kamen Iasi, Chisinau und Rom hinzu. Und per Frühling haben auch andere Anbieter neue Ziele angekündigt.