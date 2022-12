Luxusmarke Genesis eröffnet Laden in der Freien Strasse Die Luxus-Automarke Genesis feierte am vergangenen Donnerstag die Eröffnung ihres «Studios» im Herzen von Basel. Es ist der zweite Standort in der Schweiz.

Das Genesis-Team bei der Eröffnung in der Freien Strasse. zvg/Genesis

Nach Zürich hat jetzt auch Basel einen Showroom der Premium-Automobilmarke Genesis – und zwar mitten in der Stadt. An der Freien Strasse 38 luden die Exponenten am Donnerstag zur Eröffnungsfeier. Auf 243 Quadratmetern Ausstellungsraum fänden zwei Autos Platz, dazu kämen «mehrere Beratungsräume für Kundengespräche, sowie Büroräumlichkeiten», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung am Freitag. Auch Probefahrten würden angeboten.

Das Genesis Studio Basel ist von Montag bis Freitag zwischen 9.30 Uhr und 18.30 Uhr sowie am Samstag von 9.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, streicht Genesis heraus. Basel könne sich auf «eine überaus motivierte und kompetente Crew von Genesis Personal Assistants freuen, die nicht nur leidenschaftliche Autoliebhaber, sondern in erster Linie passionierte Gastgeber sind».