Machtkampf mit Skalpell: Oberster Schönheitschirurg kritisiert Unispital Basel scharf

Nussberger stört sich daran, dass das Uni-Spital sich «jahrzehntelang» nicht um ästhetische Operationen gekümmert habe und nun den Anspruch erhebe, Qualitätssicherung für die angehenden Schönheitschirurgen zu betreiben. Er spricht der Uni-Klinik nicht ab, «hervorragende» Arbeit bei der rekonstruktiven Chirurgie zu leisten – wenn es etwa darum gehe, nach schweren Verbrennungen oder Unfällen grosse Transplantationen vorzunehmen. Nussberger ist überzeugt: «Die Uniklinik hat weniger Know-how in ästhetischer Chirurgie als die praktizierenden Chirurgen.» Es gehe demzufolge um «Macht», um mehr Einfluss in diesem «Teilgebiet» zu bekommen.

Wer in Basel die Brüste vergrössert oder die Nase begradigt haben will, kann das seit diesem Herbst auch mit universitärem Gütesiegel tun. Das Universitätsspital Basel (USB) eröffnete im September an der Inneren Margarethenstrasse eine Schönheitsklinik . Der USB-Chefarzt Dirk Johannes Schaefer begründete dies damit, dass die «Nachfrage vom Markt mit einem unübersichtlichen Angebot an Dienstleistern aufgenommen wird». Komplikationen nähmen zu, verlässliche Langzeitdaten fehlten.

In der Schönheitschirurgie wird häufig gepfuscht

Das Universitätsspital streitet nicht ab, dass es bei der Errichtung der neuen Klinik auch um Geld geht – wenngleich die Finanzen nicht im Fokus stünden. «In vielen Bereichen der Grundversorgung, die Private nicht anbieten, ist es schwierig bis unmöglich, kostendeckend zu arbeiten», sagt USB-Sprecher Nicolas Drechsler. Daher sei man froh, dass man Beratungen und Behandlungen zu einem Preis anbieten könne, der nicht dem Kostendruck eines Universitäts-Spitals unterliege.

Drechsler wehrt sich aber gegen die Behauptung, universitäre Forschung auf dem Gebiet der ästhetischen Chirurgie sei unnötig. «Derzeit ist die ästhetische Chirurgie eminence-based, statt evidence-based.» Es zähle also die persönliche Meinung eines Chirurgen, und beispielsweise seine Präferenzen bei den angewandten Techniken. Es brauche standardisierte Patientenbefragungen und andere Methoden modernen Qualitätsmanagements, um verbindliche, wissenschaftliche Standards zu erarbeiten.

Tatsächlich gilt die Schönheitschirurgie als Teilgebiet der Medizin, in dem am häufigsten gepfuscht wird. Unlängst sagte Nussberger gegenüber der Pendlerzeitung «20 Minuten»: «Lippenaufspritzungen sind heute so beliebt wie Tattoos. Wir stellen bei 17- bis 25-jährigen Patientinnen extrem viele Komplikationen aufgrund von Pfuscharbeiten fest.» Schuld daran seien aber nicht die ausgebildeten plastischen Chirurgen, sondern in erster Linie die Kosmetikstudios. Diese würden sich eine Gesetzeslücke zunutze machen und Hyaluronsäure spritzen, obwohl ihnen hierfür das Know-how fehle. Bei den ausgebildeten Fachärzten hingegen empfindet Nussberger die heutige Qualitätssicherung als ausreichend, nicht zuletzt dank der Gesellschaft für ästhetische Chirurgie. «Als praktizierende Chirurgen sind wir auch bereit, junge Ärztinnen und Ärzte in unseren Praxen an ästhetischen Operationen teilhaben zu lassen– mit grossem Lerneffekt.»