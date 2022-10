Mai 2022 Nach Ausschreitungen an türkischem Fest: Basler Staatsanwaltschaft eröffnet Verfahren gegen 17 Personen Im Rahmen eines türkischen Kinderfests auf dem Marktplatz in Basel ist es am 8. Mai zu einer Massenschlägerei gekommen. Während einer «konzentrierten Aktion» in sechs Kantonen sind in dieser Woche acht Tatverdächtige angehalten und vorübergehend festgenommen worden.

Am 17. und 18. Oktober konnten in sechs Schweizer Kantonen mögliche Tatverdächtige angehalten werden. Symbolbild: Nicole Nars-Zimmer

Eigentlich hätte die Feier auf dem Marktplatz vom Türkischen Schulverein Basel und Region am 8. Mai dieses Jahres friedlich ablaufen sollen. Doch am Abend kam es zu Tumulten. Mehrere unbekannte Personen hätten Besucherinnen und Besucher des Fests tätlich angegriffen, schrieb die Basler Polizei damals in einer Mitteilung. Fünf Verletzte mussten im Spital versorgt werden.

Fünf Personen wurden nach den Auseinandersetzungen festgenommen. Nach der Befragung und der Prüfung allfälliger Haftgründe wurden die Tatverdächtigen allerdings wieder frei gelassen. Die Verfahren liefen weiter.

Nun teilt die Basler Staatsanwaltschaft mit, dass sie unterdessen Verfahren gegen 17 mutmassliche Täter eröffnet hat. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um türkische Staatsangehörige im Alter zwischen 24 und 37 Jahren. Die kurdischen Vereine distanzieren sich von den Übergriffen aufs türkische Kinderfest und verurteilen diese.

Bilder und Videos führten zu den Tatverdächtigen

Am Montag und am Dienstag fand in dieser Woche laut Staatsanwaltschaft «eine konzertierte Aktion» statt. In sechs Kantonen konnten die Einsatzkräfte acht Tatverdächtige anhalten und vorübergehend festnehmen. Nach einem neunten wird weiterhin gefahndet. Für eine Person wurde Untersuchungshaft beantragt.

Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft führt Verfahren unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Angriffs, Körperverletzung und versuchter schwerer Körperverletzung durch. «Die weiteren Tatverdächtigen konnte die Kriminalpolizei im Zuge ihrer Ermittlungen identifizieren, auch dank des durch Dritte zur Verfügung gestellten Bildmaterials», schreibt die Staatsanwaltschaft weiter. Mit Stand 11. Mai sind 178 Bilder und Uploads von Videos eingegangen. Angaben zur aktuellen Summe macht die Staatsanwaltschaft keine.