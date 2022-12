Mandate Grosser Rat fordert Regeln für die Vergabe lukrativer «Ämtli» an Ex-Regierungsräte Der Regierungsrat muss eine gesetzliche Grundlage für die Vergabe von bezahlten Mandaten an ehemalige Regierungsmitglieder schaffen. Der Grosse Rat hat dem Vorstoss von Basta-Grossrätin Heidi Mück klar zugestimmt.

Der frühere Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels wurde kurz nach seinem Ausscheiden aus dem Regierungsrat in den Universitätsrat gewählt. Kenneth Nars

Dass mehrere Basler Regierungsratsmitglieder kurz nach ihrem Rücktritt teils lukrative Posten und Jobs annahmen, sorgte in der Öffentlichkeit für Kritik. Ein Beispiel: Der frühere Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels wurde bereits wenige Monate nach seinem Ausscheiden aus der Basler Regierung von ebendieser in den Universitätsrat gewählt.

Auch der Grosse Rat stört sich an dieser Praxis. Er will deshalb klare gesetzliche Regeln für die Ämtlivergabe aufstellen. Am Donnerstag hat das Kantonsparlament einen entsprechenden Vorstoss von Basta-Grossrätin Heidi Mück mit 62 Ja-Stimmen gegen 25 Nein-Stimmen überwiesen. Gegen eine Überweisung sprachen sich LDP und GLP aus. Nun ist der Regierungsrat an der Reihe: Er muss definieren, wie die Regeln für die Vergabe von bezahlten Mandaten konkret auszusehen haben.

Ende Sommer 2022 hatte SVP-Grossrat Joël Thüring bereits einen ähnlichen Vorstoss lanciert, der jedoch klar abgelehnt wurde. Die Motion von Mück ist offener formuliert. Sie sieht lediglich vor, dass eine «angemessene Wartefrist» definiert werden soll. Zudem sollen Compliance-Regeln aufgestellt werden.