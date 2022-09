Mangel Weniger Energie-Verbrauch in kantonalen Gebäuden: Regierungsräte beider Basel beschliessen Massnahmen Um einem möglichen Energieengpass vorzubeugen, haben die Regierungsräte beider Basel weitere kantonale Massnahmen zum Energiesparen beschlossen. Angewandt werden diese ab sofort in den Gebäuden der kantonalen Verwaltungen.

Nur noch 19 Grad warm soll es in den Räumlichkeiten der Basler Verwaltung sein, um Energie zu sparen. Nicole Nars-Zimmer

Es ist zwar noch nicht sicher, aber die Möglichkeit besteht, dass auch in der Schweiz die Energie knapp wird. Dafür wollen die beiden Basel gewappnet sein und erlassen darum Massnahmen. In den Gebäuden der kantonalen Verwaltungen soll weniger Energie verbraucht und die Effizienz gesteigert werden. Bereits Ende August legte der Basler Regierungsrat die Reduktion der Raumtemperatur auf 19 Grad in den Räumlichkeiten der öffentlichen Verwaltung fest. Am Mittwoch zog der Baselbieter Regierungsrat nach. Ebenfalls wurde versuchsweise die Beleuchtung in Basler Parkhäusern gedämpft.

Diese Massnahmen gelten ab jetzt für die Verwaltung Basel-Stadt: bei Heizung, Kühlung, Klimatisierung und Technik in den Gebäuden und Räumen der kantonalen Verwaltung, beispielsweise der Verzicht auf Beheizung von Schulhäusern und Schulsportanlagen während den Ferienzeiten.

im Bereich Innenbeleuchtung, beispielsweise die Abschaltung von nicht zwingend benötigten und nicht sicherheitsrelevanten Lichtquellen. im Bereich IT-Arbeitsplätze und Bürogeräte, beispielsweise die Installationen von schaltbaren Steckerleisten zur Vermeidung von Standby.

im Bereich öffentliche Beleuchtung wird auf Objektanstrahlungen (Rathaus, Mittlere Brücke, etc.) verzichtet, Brunnenbeleuchtungen werden ausgeschaltet.